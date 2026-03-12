  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Umetnost notranjega miru in čuječnosti, pot do samospoznavanja ni nikoli končana

Ko spremenimo način, kako gledamo na stvari, se te spremenijo.
Resnično življenje se začne, ko se odpremo notranji modrosti in prepoznamo svojo lastno moč. FOTO: Teraphim/Getty Images
Resnično življenje se začne, ko se odpremo notranji modrosti in prepoznamo svojo lastno moč. FOTO: Teraphim/Getty Images
M. B. Z.
 12. 3. 2026 | 19:25
3:08
A+A-

V svetu, kjer je stres naš vsakdanji sopotnik, hitro pozabimo, da imamo v sebi moč, da ustvarimo boljše življenje. A na srečo obstajajo ljudje, ki nas spomnijo, da ni vse v zunanjem svetu, ampak prava moč prihaja iz nas samih. Eden izmed njih je Jay Shetty - mentor, avtor in nekdanji menih, ki je življenje posvetil iskanju globokih resnic o človeški naravi in nas s svojo modrostjo uči, kako živeti v ravnovesju s seboj in svetom okoli nas.

Nekdanji menih nas uči čuječnosti. FOTO: Facebook
Nekdanji menih nas uči čuječnosti. FOTO: Facebook

V samostanu, kjer je preživel več let, se je naučil umiriti misli, se povezati z notranjim jazom in se osredotočiti na tisto, kar je res pomembno. Pot je nadaljeval kot govorec in svetovni motivator. Njegova predavanja in nasveti so hitro postali vir navdiha za milijone ljudi po svetu. A čeprav je postal svetovno znan, ostaja zvest svojim osnovnim vrednotam: čuječnosti, sočutju, notranji rasti in prepoznavanju moči v vsakem trenutku.

Eden izmed njegovih ključnih naukov je, da moraš najprej spoznati sebe, prepoznati svoje misli in čustva, šele potem lahko razumeš svet okoli sebe. Poudarja, da naše misli niso resničnost, temveč odziv na zunanje dejavnike. »Ko spremenimo način, kako gledamo na stvari, se stvari spremenijo,« pravi. Čeprav so zunanji dejavniki lahko stresni, nas lahko notranje ravnovesje in spoznavanje lastne notranjosti popeljeta do globljega razumevanja in miru.

Njegova filozofija vključuje tudi pomen vsakodnevne prakse, kot sta meditacija in hvaležnost. Uči nas, da niso le orodja za umirjanje misli, temveč so tudi ključ do popolnoma novega načina življenja. Ko se zavežemo k vsakodnevnemu raziskovanju svojega notranjega sveta, v trenutku prepoznamo svojo moč in potencial.

Še en ključni poudarek je povezanost z drugimi. V svetu, kjer pogosto pozabljamo na prave medčloveške vrednote, nas spominja, da smo vsi del istega velikega sveta. »Ko daš ljubezen, jo prejmeš nazaj,« pravi in nas spodbuja k širjenju sočutja in razumevanja v vsakem trenutku. Poleg tega izpostavlja, da prava ljubezen ni le do drugih, temveč tudi do sebe. »Da bi lahko ljubili druge, moramo najprej ljubiti sebe,« pravi, saj le takrat lahko izžarevamo pristno ljubezen in skrb za tiste okoli nas.

Prav tako nas uči, da pot do samospoznavanja ni nikoli končana. Vztrajno nas spodbuja, naj sprejmemo nepopolnost in napake, saj so prav te izkušnje tiste, ki nas oblikujejo in učijo. Čeprav iščemo zunanje odgovore in potrditev, prava moč in smisel prihajata od znotraj. Ko se povežemo s svojo notranjostjo, nas življenje popelje v nepoznane smeri, kjer nas čakajo nešteti potenciali. Ni nujno čakati na velike spremembe v svetu, začeti moramo s spreminjanjem sebe. Samo tako bomo lahko spremenili svet okoli nas. 

Več iz teme

srečaživljenjeljubezenosebnostna rastnotranji mir
ZADNJE NOVICE
20:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
BLIZU KOZJEGA

Gori v bivšem objektu steklarne, požar še poskušajo omejiti

Razlog za požar še ni znan.
12. 3. 2026 | 20:05
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
TRIJE KLJUČNI KORAKI

Še niste našli pravega partnerja? To morate storiti po mnenju psihologinje

Mislite, da ste pripravljeni na življenje v dvoje? Te tri stvari morate preveriti pri sebi, če želite, da bo vaša naslednja partnerska zveza res srečna.
Barbara Kotnik12. 3. 2026 | 20:00
19:25
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Umetnost notranjega miru in čuječnosti, pot do samospoznavanja ni nikoli končana

Ko spremenimo način, kako gledamo na stvari, se te spremenijo.
12. 3. 2026 | 19:25
19:15
Novice  |  Svet
NAPETOSTI NA BLIŽNJEM VZHODU

Dve balkanski državi možni tarči Irana: »Podpirata teroriste, zdaj ne bosta mirno spali!«

Tirana in Priština sta po začetku napadov izrazili podporo Washingtonu in Tel Avivu, dodatno občutljivost pa ustvarjata ameriška vojaška baza na Balkanu ter prisotnost iranske opozicije v državi članici Nata.
Kaja Grozina12. 3. 2026 | 19:15
18:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Velika napaka pri hortenzijah: zaradi nje mnogim letos sploh ne cvetijo

Hortenzije niso zahtevne za obrezovanje, a napačna rez lahko pomeni leto brez cvetov. Ključno je vedeti, ali cvetijo na lanskih ali letošnjih poganjkih.
12. 3. 2026 | 18:30
18:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
GLASBENE LEGENDE

Parni valjak: Ko si zdrav, si kos vsem izzivom (Suzy)

Pol stoletja je dolgo obdobje za karkoli, kaj šele za skupino, ki še vedno snema in izdaja nove pesmi, polni dvorane in zveni, kot da je danes zagnala svoj motor.
12. 3. 2026 | 18:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki