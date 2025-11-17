  • Delo d.o.o.
DUHOVNI NASVET

Umirimo negativne misli, lahko si pomagamo z afirmacijami

Če želimo ustaviti spiralo strahu, moramo ustvariti tok hvaležnosti. Ko se zavemo česa lepega, se frekvenca našega uma spremeni.
Mi nismo naše misli, smo tisti, ki jih lahko umirimo. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images
Mi nismo naše misli, smo tisti, ki jih lahko umirimo. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images
M. B. Z.
 17. 11. 2025 | 17:15
A+A-

Vsi poznamo trenutke, ko se misli začnejo vrteti kot neustavljiv vrtinec. Skrb za prihodnost, pred izgubo, občutek, da nekaj ni prav – vse to nas potegne vase, kot bi nas um zajel val temne energije. Zdi se, da se svet krči in da smo sami proti vsemu. A resnica je drugačna: nismo naše misli. Mi smo tisti, ki jih lahko umirimo.

Ko nas zajame negativnost, najprej ustavimo dirko v glavi. Dih je naša prva pomoč. Zaprimo oči in vdihnimo globoko – počasi, v trebuh. Nato počasi izdihnimo. Štejmo v mislih do štiri, nato do šest. Z vsakim vdihom povabimo mir, z izdihom sprostimo težo. Po nekaj minutah dihanja se bo v telesu pojavila toplina, v glavi prostor. Kjer je bil prej nemir, se začne rojevati tišina.

V duhovnem pogledu negativne misli niso sovražnik, ampak signal. Kažejo, da smo izgubili stik s srcem, s svojo svetlobo. Ko se ujamemo v strah, živimo iz uma – iz analize, logike, preteklosti. Srce pa živi v sedanjem trenutku, v zaupanju. Zato roko položimo na srce in v mislih rečemo: »Tukaj sem. Varen/-na sem. Diham.«

Pomaga tudi, da se zavemo svojih misli kot toka – ne da bi jih presojali. Le opazujmo jih, kot bi sedeli na bregu reke in gledali, kako mimo nas plavajo temni oblaki. Mi nismo ti oblaki. Smo nebo nad njimi.

V mislih ponavljajmo

Če želimo ustaviti spiralo strahu, moramo ustvariti nov tok – tok hvaležnosti. V trenutku, ko se zavemo nečesa lepega, se frekvenca našega uma spremeni. Pomislimo na tri stvari, za katere smo hvaležni. Hvaležnost in strah ne moreta obstajati istočasno.

Lahko si pomagamo z afirmacijami. V mislih ponavljajmo: »Moje misli so mirne. Zaupam življenju. Vse je natanko tako, kot mora biti.« Ne gre za prazne besede, temveč za energijski ukaz, ki počasi preusmeri našo vibracijo.

Ko umirimo tok negativnih misli, se vrnemo k sebi. Srce se spet odpre, telo se sprosti. Skrbi ne izginejo čez noč, a izgubijo moč nad nami. In takrat razumemo – mir ni odsotnost težav, temveč naša odločitev, da ostanemo svetloba tudi sredi teme.

