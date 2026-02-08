Uporabimo energijo prednikov: rituali s kruhom, medom in svečo

Ko govorimo o slovanskih bogovih, govorimo o energijah, s katerimi so si predniki razlagali življenje. Perun je nosil moč strele, reda in zaščite - energijo, ki nam pomaga postaviti meje, reči 'dovolj' in braniti svoje vrednote. Veles je predstavljal podzemlje, preobrazbo, instinkt, bogastvo in preživetje. Ko nas stisne negotovost, se borimo s strahom pred pomanjkanjem ali moramo nekaj v sebi preseči, se povežemo z njegovo energijo.

Mokoš je varuhinja doma, usode in ženskega načela. Uči, kako ustvarimo varnost brez nadzora: z redom, skrbjo, spoštovanjem telesa in notranjo držo. Lada prinaša harmonijo, lepoto in ljubezen – sposobnost, da pomirimo odnose in odpremo srce, ne da bi se pri tem izgubili. Jarilo je pomlad, zagon, želja po življenju, ustvarjalnost. Ko smo utrujeni, brez volje, nam je vse preveč, se s to energijo spomnimo, da je v nas še vedno ogenj. Morane se bojimo – a je nujna. Predstavlja konec, rez, zimo. Njena energija pomaga pri spuščanju: slabih navad, odnosov, krivde in vsega, kar nas drži v starem. V slovanski duhovnosti je bil pomembno tudi načelo rodu in prednikov. Duh doma, kot je Domovoj, je opomnik, da dom ni le prostor, temveč energija.

Kako se povežemo z njimi? Začnemo z namero. Izberemo energijo, ki jo potrebujemo: zaščito (Perun), preobrazbo (Veles), mir doma (Mokoš), srčno ravnovesje (Lada), zagon (Jarilo), rez (Morana). Nato prižgemo svečo, izrečemo kratko misel, gremo v naravo, pospravimo dom, darujemo kruh, med, jabolko in se zahvalimo.