Uran v dvojčkih prinaša pretres: nekateri bodo spremembe sprejeli z navdušenjem, drugi z odporom

Astrologi opozarjajo na enega ključnih premikov tega desetletja - za Plutonovim prehodom v vodnarja in prestopom Saturna in Neptuna v ovna še prehod Urana v dvojčka. Uran, planet nenadnih sprememb, preobratov, revolucij in prebujenja, je vstopil na področje komunikacije, misli in vsakdanjih odločitev. Tako se lahko pripravljamo na obdobje, ko ne bo nič več samoumevno.

Kaj to pomeni? Uran ne prinaša nežnih sprememb. Prinaša šoke, presenečenja, preboje. Ker je v dvojčkih, se to dogaja na ravni informacij, odnosov, učenja, načina razmišljanja. Svet se lahko obrne v novo smer hitreje, kot smo pripravljeni. Vprašanje je, kdo bo v tem našel priložnost in kdo bo izgubljal tla pod nogami. Ognjena znamenja, oven, lev, strelec, lahko gledamo kot ogenj, ki bo v tem času eksplodiral. Pri njih lahko pričakujemo pospeške na vseh področjih. Ideje bodo prihajale hitro, morda prehitro. Imela bodo občutek, da jih nekaj žene naprej – novi projekti, nenadne odločitve, preobrati v komunikaciji. A pozor – hitrost lahko prinese tudi napake. Naučiti se morajo pravočasno ustaviti tok misli.

Nihče ne bo ostal nedotaknjen. FOTO: Colin Anderson Productions Pty L/Getty Images

Ali bomo znali v tem vetru najti svojo smer ali nas bo odneslo.

Bikom, devicam, kozorogom prehod prinaša tresenje temeljev. Zemeljska znamenja bodo namreč ta vpliv čutila kot nemir. Uran jim ne bo pustil stati pri miru. Tisto, kar se je zdelo stabilno, se lahko začne premikati na področju dela, denarja ali vsakdanjih navad. Lahko se pojavi odpor do sprememb in želja po nadzoru. A prav tu se skriva priložnost: spustiti se morajo naučiti stare vzorce, kar je laže reči kot storiti.

Dvojčka, tehtnica, vodnar naj se pripravijo na prebujenje misli. Zračna znamenja bodo namreč v središču dogajanja. V njih bo Uran deloval najmočneje. Misli, ideje, pogovori – vse se bo pospešilo. Lahko pride do velikih prebojev, novih spoznanj, nepričakovanih srečanj. A tudi do kaosa. Informacij bo preveč. Izziv bo, da bodo znali izbrati, kar je res pomembno.

Rake, škorpijone, ribi čaka notranji pretres. Vodna znamenja bodo spremembe doživljala bolj tiho, a nič manj intenzivno. Uran v dvojčkih lahko odpre notranje dvome, vprašanja, ki so jih dolgo potiskala stran. Nenadoma bodo razmišljala in čutila drugače. Lahko pride do odmikov v odnosih, a tudi do globokega razumevanja sebe.

Nihče ne bo ostal nedotaknjen. Nekateri bodo spremembe sprejeli z navdušenjem, drugi z odporom. A Uran ne čaka in ne sprašuje, ampak premika in ruši. Že zdaj čutimo, kako se svet spreminja. Komunikacija je hitrejša, odnosi bolj krhki, informacije glasnejše. In v tem duhu prihaja Uran v dvojčka. Kot veter, ki razpiha staro in prinese novo. Glavno vprašanje bo, ali bomo znali v tem vetru najti svojo smer ali nas bo odneslo.