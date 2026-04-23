PLANET SPREMEMB

Uran v dvojčkih prinaša več nemira in stresa

Razvoj zavesti in znanosti v naslednjih sedmih letih je lahko izjemen.
Kljub bogastvu idej in zamisli, ki jih nosi Uran v dvojčkih, jih je teže materializirati. FOTO: Kampee Patisena/Getty Images
Kljub bogastvu idej in zamisli, ki jih nosi Uran v dvojčkih, jih je teže materializirati. FOTO: Kampee Patisena/Getty Images
Joy Lotos
 23. 4. 2026 | 07:02
0:13
A+A-

Še tretji med transaturnovci, planeti, ki vplivajo in delujejo na zavest na Zemlji, se premakne v aktivno, moško znamenje. Da so vsi trije transaturnovci v aktivnem močnem principu, kaže, da prihaja čas sprememb v znanosti, tehnologiji in zavedanju. Transaturnovci so planeti, ki so dlje od Saturna – in če je Saturn še zelo zemeljski družbeni vidik, ki nosi strukturo, znano in red, vse prek njega govori o višjih stanjih zavedanja in vsebinah, ki spreminjajo ustaljene poglede, sisteme. Torej prihaja čas velikih sprememb. Uran simbolizira vesolje, nebo nad nebom, človeštvu omogoča nenehno preseganje obstoječega in premikanje varnih meja Saturna. V pozitivnem smislu razširi zavest, da vidimo in zaznavamo stvari, ki jih prej nismo. Z večnim preseganjem meja obstoječe strukture, tradicionalnega Uran prinaša razvoj, svobodo, a hkrati v negativni obliki tudi kaos (svobodo brez pravil delovanja) in vznemirja psiho z nemirom, ker ni nič več stalno.

Tehnološkemu napredku se ne bomo mogli izogniti. FOTO: Westend61/Getty Images
Tehnološkemu napredku se ne bomo mogli izogniti. FOTO: Westend61/Getty Images
Uran je planet sprememb in vsak njegov prehod v novo znamenje kaže, kje se bodo dogajale. Prehod v dvojčka, ki bo zgodil 26. aprila (tam ostane sedem let), prinaša spremembe v zadevah šolstva, medijev, založništva, trgovanja in prevoza, prenosa, najbolj ga povezujemo z letalskim prevozom, letali. Lahko se zgodi premik, se npr. razvijejo še druga leteča prevozna sredstva, hibridi med avtom in letalom. To lahko pospeši razum, vendar ga tudi razdvoji, nosi stres, raztresenost, s to kombinacijo je koncentracija otežena. Na nas se zliva morje idej, ki se hitro spreminjajo, nič ni stalno. Ameriški predsednik Trump ima v natalni karti Uran v dvojčkih, skupaj s Soncem v 10. hiši, tako nam daje dober zgled, kako je videti tak Uran. Nobenega nadzora nima nad lastnimi besedami in poglede spreminja trikrat na dan. Kljub bogastvu idej in zamisli, ki jih nosi Uran v dvojčkih, jih je torej teže materializirati in ohraniti zvestobo določeni ideji, kar prinese veliko nemira, nepotrebnih poti in smeri gibanja, predvsem nam krade občutek varnosti in stabilnosti.

Na srečo bo imel tokrat Uran v dvojčkih v glavnem spodbudne aspekte, s tem bodo novosti, ki jih prinaša družbi, nekoliko manj kaotične, bolj koristne, smiselne. Razvoj zavesti v teh sedmih letih je lahko izjemen, znanosti tudi, na podlagi tega se spremeni tehnologija. A je to dobro ali ne? O tem je odprta razprava, ali je znanstveni in tehnološki razvoj samo dodatni nemir, ki vznemirja človekovo sposobnost ustvariti stabilno, varno, zdravo okolje za življenje. Na to ne znam odgovoriti. Vedno bolj se zavedam, da imamo stroje, ki delajo stvari namesto nas, a smo vseeno pod stresom in preobremenjeni, nimamo časa živeti, vzgajati otrok, se družiti, iti v naravo.

Urandvojčkarazvojznanostastrologija
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
