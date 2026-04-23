Uran v dvojčkih prinaša več nemira in stresa

Še tretji med transaturnovci, planeti, ki vplivajo in delujejo na zavest na Zemlji, se premakne v aktivno, moško znamenje. Da so vsi trije transaturnovci v aktivnem močnem principu, kaže, da prihaja čas sprememb v znanosti, tehnologiji in zavedanju. Transaturnovci so planeti, ki so dlje od Saturna – in če je Saturn še zelo zemeljski družbeni vidik, ki nosi strukturo, znano in red, vse prek njega govori o višjih stanjih zavedanja in vsebinah, ki spreminjajo ustaljene poglede, sisteme. Torej prihaja čas velikih sprememb. Uran simbolizira vesolje, nebo nad nebom, človeštvu omogoča nenehno preseganje obstoječega in premikanje varnih meja Saturna. V pozitivnem smislu razširi zavest, da vidimo in zaznavamo stvari, ki jih prej nismo. Z večnim preseganjem meja obstoječe strukture, tradicionalnega Uran prinaša razvoj, svobodo, a hkrati v negativni obliki tudi kaos (svobodo brez pravil delovanja) in vznemirja psiho z nemirom, ker ni nič več stalno.
Na srečo bo imel tokrat Uran v dvojčkih v glavnem spodbudne aspekte, s tem bodo novosti, ki jih prinaša družbi, nekoliko manj kaotične, bolj koristne, smiselne. Razvoj zavesti v teh sedmih letih je lahko izjemen, znanosti tudi, na podlagi tega se spremeni tehnologija. A je to dobro ali ne? O tem je odprta razprava, ali je znanstveni in tehnološki razvoj samo dodatni nemir, ki vznemirja človekovo sposobnost ustvariti stabilno, varno, zdravo okolje za življenje. Na to ne znam odgovoriti. Vedno bolj se zavedam, da imamo stroje, ki delajo stvari namesto nas, a smo vseeno pod stresom in preobremenjeni, nimamo časa živeti, vzgajati otrok, se družiti, iti v naravo.