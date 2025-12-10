Uskladite se s planetarnimi ritmi: vse kaj nas čaka prihodnje leto?

Neptun vstopi v ovna 26. 1.

Veselimo se novega začetka na področju zdravja, zdravil, zdravstva, umetnosti in duhovnosti. Zasebno nas prehod lahko spodbudi, da sami več naredimo za svoje zdravje, naj bo to začetek vadbe, bolj uravnotežena prehrana ali učenje novega načina sproščanja.

Saturn vstopi v ovna 14. 2.

Tudi Saturn začenja nov krog. Izkoristimo prehod za to, da gradimo svojo trdnost in trpežnost. Vsekakor je to dobra spodbuda za pričetek nove športne vadbe, ki nam bo prinesla več vzdržljivosti, trdnosti, borbenosti.

V ovna bosta na začetku leta vstopila kar dva počasna planeta, Neptun in Saturn. FOTO: Forplayday/Getty Images

Sončni mrk v vodnarju 17. 2.

Obdobje mrkov bo februarja in marca. Kot vedno je treba v tem času malo počakati, ne reagirati, ker se stvari velikokrat tresejo, a še ne vemo, kako se bodo zaključile. Vsekakor je to čas sprememb. Tokratni sončev mrk lahko izkoristimo, da se osvobodimo stvari in odnosov, ki nas že predolgo bremenijo.

Konjunkcija Saturna in Neptuna 20. 2.

Družbeno bodo to naporni časi z več negotovosti in skrbi. Na zasebni ravni se urimo v trpežnosti, v tem, da svoje ideale uresničimo v konkretnem življenju. Ne dopustimo, da nas strah ustavi na naši poti.

Retrogradni Merkur v ribah 26. 2.

Merkur se obrača nazaj v ribah. Pred nami so trije naporni tedni, ko bo manj logike, več zmede, toda prisluhnimo intuiciji, meditirajmo in vsaj kak vikend pojdimo tudi do morja, ki nas bo nahranilo, nam prineslo navdih. Po 20. 3., ko se obrne direktno, bo še vedno nekaj ribje zmedenosti, vendar se od tu naprej lahko bolj pogumno izražamo in odločamo.

Ko so planeti retrogradni, se oziramo v preteklost. FOTO: Ildar Abulkhanov/Getty Images

Popolni Lunin mrk 3. 3.

Vsak od nas ga bo doživel po svoje, toda v jedru je videti spodbuden, omogoča razumevanje, podporo in razvoj. Vsekakor spodbujam, da v času tega mrka rešujete morebitne družinske spore. Preprosto bo več sočutja.

Jupitrov obrat direktno 11. 3.

Vsekakor dan za vizualizacijo želenega, spuščanja pozitivnih misli v nebo in pripravo, da naredimo nekaj dobrega za družino ali skupnost, v kateri smo.

Uran vstopi v dvojčka 26. 4.

Začnimo njegov vstop v dvojčka s tem, da preberemo novo knjigo ali javno povemo svoje mnenje o nečem. Odprimo se novostim, novim ljudem, sodelovanju.

Jupiter vstopi v leva 30. 6.

Jupiter v levu bo spodbujal, da se izrazimo, pokažemo, zasijemo, navdušimo.

Retrogradni Merkur v raku 29. 6.

Naslednje štiri tedne bomo veliko predelovali družino, čustva, preteklost. Bolje bo, da se učimo poslušati, potrpežljivosti, razumevanja čustvenih vzvodov drugih, kot da sami govorimo. Merkurjeva retrogradnost v raku nas bo učila občutka za razumevanje lastnih in tujih čustev.

Pol davidove zvezde, julij

Izjemno pomemben mesec za vse, ki se trudijo dvigniti raven zavesti, se odpreti višjim stanjem. Na materialni ravni se z odprtostjo novostim in novim tehnologijam lahko ustvari nov način zaslužka. Bodimo budni, izkoristimo spodbudne vplive.

Mars izven Sončne meje, avgust

V avgustu je potrebna previdnost, da ne bomo premalo potrpežljivi in razumevajoči. Ekstrem Marsa je bolje izkoristi za adrenalinske športe, za tako in drugačno premagovanje sebe, za to, da si izborimo, kar nam pripada. Poleg tega bo avgust mesec mrkov, tako bo to še dodatni pritisk v spremembe.

Popolni Sončni mrk 18. 8.

V karto mrka je vpeto pismo, ki ga odpira Uran, kar nakazuje novo energijo, preboj, spremembe in novosti. Odprimo se novim načinom razmišljanja, uporabljajmo nove tehnologije.

Lunin mrk 28. 8.

Lunin mrk bo tokrat nekoliko bolj hektičen, tako bodimo pozorni, da nas preobilje misli ne vznemirja in ne nosi težav. Je pa tak mrk spodbuden, če se želimo nečesa osvoboditi, nekaj odrezati iz svojega življenja.

Oktobra bo Venera retrogradna, ukvarjali se bomo z odnosi. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Retrogradna Venera v škorpijonu 3. 10.

Vse do 14. 11. bo Venera retrogradna. To je čas globoke introspekcije, vezane na odnose. Veliko bomo razmišljali tudi o preteklih razmerjih. Dovolimo si, da nam Venerino potovanje po škorpijonu do 25. 10. pokaže, kje vse smo se ujeli v druge, kje izgubili sebe. Njeno potovanje po tehtnici in obrat naprej na Spiki nam bo pozneje sestavljalo sliko o tem, kaj si v odnosih želimo, sploh v partnerskih, in kako do tega priti, kako najti harmonijo. Bistveno je spustiti premočne želje in zaokrožiti energijo z ljubljenimi.

Retrogradni Merkur v škorpijonu 24. 10.

Nazaj bo potoval do 13. 11. Ta Merkurjeva retrogradnost bo imela izjemno očiščevalno naravo. Omogočila nam bo videti v globino svojih mentalnih vzorcev, temeljnih prepričanj in z malo truda in vztrajnosti lahko spustimo mentalno nesnago in naredimo prostor za svetlejše in pozitivnejše misli in prepričanja. Če ne gre drugače, poiščimo nekoga za iskrene, globoke pogovore.