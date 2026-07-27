V 6 dneh do notranjega miru: načrt duhovnega voditelja za pomiritev uma

Deepak Chopra svetuje, da notranji mir razvijamo z večdnevnim osredotočanjem na eno navado. Mir je naravno stanje uma. Porušijo ga skrbi, stres, nezadovoljstvo, nemir, motnje iz okolice. Prvi dan zato opazujmo, kaj nas vrže iz ravnovesja. Določen človek, novica, občutek krivde, naglica ali strah? Ko sprožilec prepoznamo, se ustavimo. Globoko vdihnimo, zaprimo oči ali nekaj minut meditirajmo, da se vrnemo k sebi. Drugi dan pazimo, da nemira ne krepimo sami. Ne sodelujmo v opravljanju, obtoževanju, napadanju, pritoževanju. Ne podžigajmo ognja, kjer že gori. Vadimo neudeležbo v situacijah, ki sprožajo jezo, zavist, sovražnost, potrebo po dokazovanju. Nato mir delimo z drugimi. Ne izbiramo strani, ne sodimo in ne mislimo slabo o ljudeh. Lahko imamo mnenje, a ga izrazimo iz miru, ne iz napada. Ko več ljudi hkrati ohranja mirno držo, se ta energija okrepi in razširi.

Četrti dan se povežimo z ljudmi, ki si želijo notranjega ravnovesja. Pogovorimo se z nekom, ki nas razume, se pridružimo jogi, preživimo čas z otrokom, živaljo, človekom, ob katerem se srce zmehča. Bolj notranji mir živimo v odnosih, močnejši postaja. Peti dan pomagajmo nekomu, ki potrebuje oporo. Pokličimo prijateljico, obiščimo sorodnika, pomagajmo sosedi, nekomu namenimo prijaznost. Taka dejanja nas spomnijo, da nismo ločeni drug od drugega. Zadnji dan meditirajmo na misel, da v vesolju obstaja neskončno stanje miru in harmonije, ki ga lahko dosežemo. Predstavljajmo si, da ni teme, zlobe ali strahu, samo mir, ljubezen in sočutje. Opazujmo, kako se svetloba širi iz našega srca v prostor okoli nas.