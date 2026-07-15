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Niso vedno preprosti partnerji: to so v ljubezni najzahtevnejši astrološki znaki

Ne glede na astrološki znak ljubezenski odnosi nikoli niso preprosti.
FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

FOTO: Getty Images
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages
M. Fl.
 15. 7. 2026 | 06:00
4:21
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Astrologija nekatere znake zaradi njihovih značajskih lastnosti pogosto izpostavlja kot posebej zahtevne v partnerskih odnosih. Treba je poudariti, da noben astrološki znak sam po sebi ni slab za zvezo. Vsak ima svoje lepe in manj lepe plati, največ pa je odvisno od posameznikove zrelosti, življenjskih izkušenj in pripravljenosti za osebno rast. Kljub temu astrologi teh pet znakov pogosto uvrščajo med (naj) zahtevnejše partnerje.

Oven

Oven je strasten, energičen in neposreden, vendar lahko prav te lastnosti v zvezi povzročijo težave. Osebe, rojene v tem znamenju, se pogosto odzovejo hitro in brez premisleka, so prenagljene in nepotrpežljive. Njihova potreba, da bi bile prve in da bi stvari potekale po njihovem, lahko partnerja utrudi. V ljubezni znajo biti ovni zelo predani, vendar potrebujejo vznemirjenje. Če zveza postane monotona, se počutijo utesnjene. Njegovi največji izzivi so naučiti se prisluhniti partnerju, ne sprejemati odločitev v navalu čustev ter razumeti, da kompromis ne pomeni izgube svobode.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Bik

Bik ceni stabilnost, varnost in ustaljeno rutino. Na prvi pogled je zato odličen partner: zvest, zanesljiv in predan. Težava nastane, ko njegova potreba po varnosti preraste v trmoglavost. Rojeni v tem znaku težko spremenijo svoje mnenje, še težje pa sprejmejo, da stvari ne potekajo tako, kot so si zamislili. V zvezi so lahko, zlasti kadar se počutijo negotovi, posesivni. Partner ob biku včasih dobi občutek, da ta ne želi zapustiti svojega območja udobja. Za uspešen odnos se mora naučiti, da prilagodljivost ni grožnja, temveč priložnost za rast zveze in več prostora za oba partnerja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Dvojčka

V tem znamenju rojeni posamezniki so zanimivi, duhoviti in komunikativni, vendar v partnerskih odnosih tudi nepredvidljivi. Njihova spremenljiva narava partnerja pogosto zmede, saj so v enem trenutku videti popolnoma predani, že v naslednjem pa potrebujejo več distance. Dvojčki cenijo svobodo, pogovor in intelektualne izzive, zato jih težko zadrži odnos, ki se jim zdi dolgočasen ali preveč omejujoč. Njihov največji izziv je doslednost. Partner ob njih včasih dobi občutek, da nikoli ne ve, pri čem je, zlasti če se izogibajo resnim pogovorom ali iz dneva v dan spreminjajo razpoloženje. Ko pa najdejo osebo, ki jih razume in jih ne poskuša nadzorovati, so lahko izjemno zabavni, nežni in navdihujoči partnerji.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Škorpijon je eden najintenzivnejših znakov zodiaka. Ko ljubi, ljubi globoko, močno in brez zadržkov. Prav ta čustvena intenzivnost pa lahko prinese tudi izzive. Škorpijoni imajo pogosto težave z zaupanjem, zato so lahko ljubosumni, sumničavi ali preizkušajo življenjskega sopotnika. V zvezi potrebujejo iskrenost, pa tudi občutek čustvene varnosti in nadzora. Če se počutijo izdane ali zapostavljene, se lahko zaprejo vase, umaknejo ali postanejo zelo ostri v komunikaciji. Najpomembnejša lekcija za rojene v tem znamenju je spoznanje, da ljubezen ni boj za prevlado. Ko se naučijo zaupati in brez strahu pokazati ranljivost, so zelo zvesti partnerji.

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages
FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

Kozorog

Kozorog je resen, odgovoren in ambiciozen znak. V partnerskem odnosu ne mara površnosti in išče stabilnost, vendar je njegova zadržanost lahko tudi ovira. Kozorogi pogosto težko izražajo čustva, zato ima partner ob njih včasih občutek, da so hladni, odmaknjeni ali preveč osredotočeni na delo in obveznosti. Njihova potreba po nadzoru in načrtovanju včasih duši spontanost v zvezi. Kozorog se v odnose ne spušča zlahka, a ko se naveže, je praviloma zelo zvest. Kljub temu se mora naučiti, da ljubezen ni le odgovornost in dokazovanje z dejanji, temveč tudi nežnost, odkrit pogovor in čustvena dostopnost, niza Zadovoljna.rs.

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