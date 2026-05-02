V prihodnjih dneh od škorpijonove globine do strelčeve neustrašnosti

Luna pada proti zadnjemu kvadratu. Še vedno je to aktivno in produktivno obdobje, toda bolj kot novim začetkom je namenjeno zaključevanju v preteklosti začetih. Pluton se bo obračal nazaj, občutljivejši lahko doživimo pritisk na čustveni ravni, lahko se pojavijo bremena iz bližnje preteklosti. Ker gre za Pluton, je poleg poguma potrebna pozornost, kaj je treba spustiti, česa se oklepamo, kar nam ne služi več. V soboto je Luna v škorpijonu, dopoldne v lepih aspektih, tako bodo spodbujene požrtvovalnost, skrb in ljubezen do najbližjih. Nato je energija škorpijona lahko tudi počasna in nas drži v pasivnih energijah. Merkur je na koncu znamenja, mogoči so zanimivi uvidi.

Od nedelje do torka bo Luna v dinamičnem in avanturističnem strelcu. Potrebovali bomo pustolovščino, če ne prav športnega ali poslovnega izziva, da bi v celoti začutili živost, dinamičnost strelčevega ognja. V nedeljo Merkur preide v bika, naš um ne bo več prodoren, a bomo bolj pragmatični in praktični v prihodnjih tednih. V nedeljo zjutraj bo več nemira, hitrih reakcij, nato se bomo uskladili s seboj in laže izživeli potrebo po akciji. V ponedeljek dopoldne se bodo morda budila sentimentalna čustva, ki upočasnijo naše delovanje. Nato bomo vedno bolj neustrašni, aktivni, delavni. Ker se na nebu sestavlja kvadrat Marsa in Jupitra, ki bo eksakten v torek, bodo prvi dnevi tedna še bolj dinamični. Omenjeni kvadrat spodbuja delavnost, podjetnost, aktivnost, športnost, paziti se je treba le potrebe po nepošteni poti do cilja.

V torek nekaj po 9. uri zvečer vstopi Luna v kozoroga in obljublja dva dneva, ko bomo bolj prizemljeni, delavni, resni, učinkoviti. Če se bomo izmikali delu in odgovornosti, nas bosta otežila občutka tesnobe in krivde. V torek zvečer se dokonča kvadrat Merkurja in stacionarnega Plutona, kar pomrači um, nosi občutek, da življenje ni varno, nas naredi sumničave. V sredo se obrača Pluton, kar vrača manj prijetna soočanja s seboj. Bo pa v sredo Merkur v harmoniji z Luninima vozloma, zato bodo boljši medsebojni odnosi, dalo se bo pogovoriti. Tudi v četrtek bo Luna v delavnem kozorogu, a v manj prijetnih aspektih, tako bo izzivov več, a z vztrajnostjo se da iti skoznje. V petek okrog 9.30 se Luna premakne v vodnarja in energija se spremeni. Odgovornosti, dvomi o sebi, resnost se umikajo odprtosti, povezovanju. Sposobnost pogledati na stvari od daleč nam bo koristila. Zgodnje večerne ure bodo kljub vsemu za marsikoga naporne.