V sebi nosimo ranjenega otroka: zacelimo stare bolečine, ki nas spremljajo še danes

Včasih nas prizadene beseda, zavrnitev ali občutek, da nismo dovolj dobri. Odzovemo se močneje, kot bi pričakovali, ne da bi razumeli, zakaj. Morda se razlog skriva v našem otroštvu, v čustvenih ranah, ki jih nikoli nismo zares zacelili. V psihologiji se izraz notranji otrok uporablja kot prispodoba za naše zgodnje izkušnje, čustvene potrebe in prepričanja, ki smo jih oblikovali med odraščanjem. Če smo bili kot otroci pogosto kritizirani, prezrti ali prikrajšani za občutek varnosti, lahko posledice občutimo tudi v odraslosti. Bojimo se zavrnitve, težko postavljamo meje ali nenehno iščemo potrditev drugih. Kako lahko poskrbimo za tisti občutljivi del sebe, ki še vedno potrebuje razumevanje?

Priznajmo si, kaj nas je bolelo. Prvi korak je, da nehamo zmanjševati pomen svojih občutkov. Morda smo si leta govorili, da naše otroštvo ni bilo tako slabo ali da pretiravamo. Toda bolečina ne izgine samo zato, ker jo potisnemo na stran. Poskusimo se spomniti trenutkov, ko smo se počutili osamljene, neslišane ali nevredne ljubezni. Ni nam treba iskati krivcev, pomembno je, da prepoznamo, kaj smo takrat potrebovali in česa nismo dobili. Postanimo sami svoj varni prostor. Ko smo odrasli, imamo možnost, da se do sebe začnemo vesti drugače. Namesto ostre samokritike razvijajmo sočutje. Ko naredimo napako, se ne ponižujmo, temveč se vprašajmo, kako bi potolažili otroka, ki se počuti enako. Pomagajo nam lahko pisanje dnevnika, pogovor z zaupanja vredno osebo in prepoznavanje občutkov, ki jih običajno skrivamo. Nekaterim koristi tudi pisanje pisma mlajšemu sebi, v katerem izrazimo razumevanje in podporo.

Postanimo sami svoj varni prostor. FOTO: Oleg Breslavtsev/Getty Images

Naučimo se postavljati meje. Če smo se v otroštvu naučili, da si ljubezen zaslužimo le s pridnostjo in ugajanjem, lahko tudi danes težko rečemo ne. Zaradi strahu pred izgubo bližine pogosto zanemarimo svoje potrebe. Toda zdrav odnos ne zahteva, da se vedno odpovemo sebi. Ko jasno povemo, kaj nas boli in česa ne želimo, postopoma gradimo občutek varnosti in lastne vrednosti. Dovolimo si veselje. Skrb za notranjega otroka ne pomeni samo raziskovanja bolečih spominov. Pomeni tudi, da ponovno odkrijemo stvari, ki so nas nekoč osrečevale. Morda smo radi risali, plesali, peli ali se brez posebnega razloga smejali. Takšne dejavnosti nam lahko pomagajo razvijati igrivost in sproščenost. Ob globljih čustvenih ranah ali travmatičnih izkušnjah nam lahko pomaga tudi psihoterapija. Ni treba, da se s težkimi spomini spoprijemamo sami.

Zavedajmo se, da preteklosti ne moremo spremeniti, a lahko spremenimo odnos do sebe. Ko se naučimo prepoznati svoje potrebe, sprejeti občutke in se odzivati z več sočutja, nam starih bolečin ni več treba vedno znova prenašati v sedanje odnose. Celjenje ni tekmovanje in nima roka. Pomembno je, da si dovolimo napredovati v svojem ritmu.