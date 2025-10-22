V sedmi hiši najdemo partnerje in sovražnike

Prvo in sedmo hišo moramo obravnavati skupaj kot celoto. Če prva hiša predstavlja človekovo osebnost, sedma predstavlja tiste lastnosti osebnosti, ki pridejo na plan v stiku z drugimi ljudmi in širšim okoljem. Kako vidimo in sprejemamo druge, je odvisno od tega, kakšne so naše lastnosti. Ljudje smo bitja odnosov in ob sebi potrebujemo svoj odsev, zrcalo. Zato je sedma hiša tradicionalno povezana s partnerstvom in intimnim prijateljstvom, to so namreč ljudje, skozi katere iščemo svojo izgubljeno polovico.

Ljudje z močnim poudarkom na sedmi hiši morajo v življenju bolj razvijati medčloveške odnose. Naravno sedmi hiši vladata Venera in tehtnica, je kotna in kardinalna. Opisuje življenjskega partnerja, s katerim ste se poročili ali sklenili, da boste trajno živeli skupaj.

Tudi poslovne partnerje, s katerim sklenete resne pogodbeno razmerje. Ta hiša predpostavlja možnost, da bo pogodba izpolnjena, a lahko opozarja tudi na morebitne spore, konflikte ali nesoglasja iz takega pogodbenega razmerja in možnost nesoglasja med osebama. Kaže poznane sovražnike, nasprotnike, osebe, s katerimi prekinemo razmerje ali pogodbeno razmerje, posebno če gre za dolgotrajno zvezo (npr. ločitev).

V tej hiši je ljubezensko razmerje

Kaže strokovnjake, ki jih najamete: advokate, posrednike, zastopnike, ki vas zastopajo. Opisuje tudi, kaj potrebujete od pomembne osebe in o razvoju tega razmerja. V tej hiši je ljubezensko razmerje, ki postane resno partnerstvo. Na zasebnem področju opis življenjske zveze v dvoje ali zakon. Lastne šibkosti in ranljive točke, na katere partner opozarja, možnosti popravljanja teh v skupnem življenju, nesporazumi, notranje in zunanje motnje razmer ter ločitev ali razdor partnerstva.

V partnerskem horoskopu se tu izraža trud partnerjev, da nastane resna skupna zveza. To področja kaže na tesen in zaupen prijateljski odnos dveh oseb, zato je poudarjena sedma hiša vsekakor dober znak za to, da bo zakon dolgotrajen.

V političnem horoskopu tu najdemo odnos do drugih družb in držav, razmerje do tujine, zveze, pogodbe, tematiko, ki jo projiciramo na sovražnika. V horarni astrologiji pa so v njej resen oz. dolgoletni partner, poslovni partner, zakon in zakonolom, druga stran (pri nakupu ali prodaji), astrolog, javni sovražnik, občinstvo, tekme, proces, tat in tatvina.

Sedma hiša torej govori o partnerstvih in zavezah z drugimi ljudmi. Najbolj klasična partnerstva so zakon in poslovno partnerstvo. Sem spada tudi naklonjenost javnosti do osebe, odkriti sovražniki, ločitve, sodelovanje z drugimi. Kaže, kar nam manjka v življenju. Šele ko združimo nasprotne lastnosti prve in sedme hiše, lahko govorimo, da smo popolni. Kaže, koliko smo naklonjeni poroki in zakonu. Opisuje zakonskega partnerja, sam zakon, kako se bomo v zakonu počutili ter število zakonov.