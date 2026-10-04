V službi jim je prekipelo, teh pet znamenj naj bi oktobra dalo odpoved

Oktober bi lahko bil za nekatere astrološke znake po napovedih astrologov mesec pomembnih prelomnic na poklicnem področju. Dolgotrajno nezadovoljstvo, vsakodnevna rutina, napeti odnosi s sodelavci ali občutek, da ni več možnosti za napredovanje, naj bi jih spodbudili k razmišljanju o zamenjavi službe. Nekateri naj bi začeli zgolj razmišljati o novih priložnostih, drugi pa bi lahko naredili tudi konkretne korake in začeli iskati drugačno delovno okolje.

Kot poroča srbski portal Alo.rs, naj bi se med znamenji, ki jim astrologi za oktober pripisujejo večjo verjetnost poklicnih sprememb, znašli oven, dvojčka, lev, škorpijon in vodnar. Vsako od njih naj bi k morebitni odločitvi vodili drugačni razlogi, od želje po večji samostojnosti do potrebe po priznanju in novih izzivih. Seveda gre za astrološke razlage, ki nimajo znanstvene podlage in ne morejo zanesljivo napovedati, ali bo kdo dejansko pustil službo. Kljub temu horoskop ponuja zanimiv pogled na to, kako naj bi posamezna znamenja doživljala poklicne izzive.

Oven: ne prenesejo občutka, da stojijo na mestu

FOTO: Laylabird Getty Images

Ovni težko prenašajo občutek, da se nikamor ne premikajo. Oktobra naj bi jih še posebej obremenjevalo pomanjkanje napredka. Če že dlje časa menijo, da njihov trud ostaja neopažen ali da nimajo dovolj priložnosti, da bi pokazali svoje sposobnosti, naj bi jim začelo zmanjkovati potrpljenja. Še posebej naj bi jih motili nadrejeni, ki pretirano nadzorujejo vsak njihov korak. Namesto da bi znova poskušali doseči spremembe z razgovori, bi lahko nekateri začeli razmišljati o odhodu. Zamenjava službe naj bi jim omogočila več svobode, dinamičnosti in novih izzivov.

Zanimivost: Oven je prvo znamenje zodiaka, njegov vladajoči planet pa je Mars, ki ga astrologija povezuje z energijo, odločnostjo in tekmovalnostjo. Prav te lastnosti astrologi pogosto povezujejo z njihovo domnevno nepotrpežljivostjo ob pomanjkanju napredka.

Dvojčka: rutina jim lahko hitro postane odveč

FOTO: Nastasic, Getty Images

Za dvojčke naj bi bila največja težava monotonost. Delo, ki se jim je nekoč zdelo zanimivo, bi lahko postalo zgolj ponavljanje enakih nalog iz dneva v dan. Bolj ko bi razmišljali o spremembi, privlačnejše bi se jim lahko zdelo novo delovno okolje. Nova priložnost bi se po astroloških napovedih lahko pojavila povsem nepričakovano, denimo prek oglasa za delo, priporočila prijatelja ali povsem neobveznega pogovora. Čeprav naj bi dvojčki pred dokončno odločitvijo radi pretehtali več možnosti, bi bili oktobra morda pripravljeni narediti odločilen korak, če bi ocenili, da jih drugje čaka zanimivejši vsakdan.

Zanimivost: Dvojčka sta v astrologiji povezana s planetom Merkurjem, ki simbolizira komunikacijo, učenje in izmenjavo informacij. Zato astrologi to znamenje pogosto povezujejo z radovednostjo, prilagodljivostjo in željo po raznolikosti.

Lev: dovolj imajo tega, da njihov trud ostaja neopažen

FOTO: Vasko, Getty Images

Levoma je po astroloških razlagah pomembno, da čutijo, da ima njihovo delo vrednost in da drugi prepoznavajo njihov trud. Če so v zadnjih mesecih prevzemali dodatne naloge, v zameno pa niso dobili priznanja, boljših delovnih pogojev ali ustreznega plačila, bi lahko oktobra začeli resneje razmišljati o svojem položaju. Njihova odločitev naj ne bi bila sprejeta čez noč. Morda o spremembi razmišljajo že dlje, nato pa bi lahko neki konkreten dogodek na delovnem mestu predstavljal zadnjo kapljo čez rob. Ko naj bi se lev enkrat odločil za odhod, naj bi ga bilo težko prepričati, da ostane.

Zanimivost: Lev je v astrologiji povezan s Soncem, ki simbolizira ustvarjalnost, samozavest in potrebo po izražanju. Astrologi zato temu znamenju pogosto pripisujejo željo po priznanju in možnosti, da se izkaže.

Škorpijon: odločitev o odhodu so morda sprejeli že zdavnaj

FOTO: Seksan Mongkhonkhamsao Getty Images

Škorpijoni po astroloških razlagah večjih poklicnih odločitev praviloma ne sprejemajo nepremišljeno. Prav zato bi lahko njihova morebitna odpoved presenetila sodelavce. Preden bi se odločili za odhod, naj bi raziskali druge možnosti, preučili okoliščine in pripravili načrt. K spremembi bi jih lahko spodbudili napeti odnosi s sodelavci, pomanjkanje zaupanja ali občutek, da njihov prispevek ni dovolj cenjen. Če bi ugotovili, da se v trenutnem delovnem okolju ne morejo več razvijati, bi lahko začeli iskati nove priložnosti. Njihov odhod naj tako ne bi bil posledica trenutnega nezadovoljstva. Če bi se odločili za odpoved, naj bi o njej razmišljali že dlje časa.

Zanimivost: Škorpijonu astrologija tradicionalno pripisuje Mars, v sodobnih astroloških razlagah pa tudi Pluton. Mars simbolizira odločnost, Pluton pa preobrazbo in prenovo. Prav slednjo astrologi pogosto povezujejo z domnevno pripravljenostjo škorpijonov na korenite življenjske spremembe.

Vodnar: želijo si več svobode in drugačnega dela

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Vodnarji naj bi oktobra še posebej močno občutili potrebo po svobodi in drugačnem načinu dela. Preveč pravil, zastareli postopki in premalo prostora za lastne zamisli bi jim lahko postali vse bolj moteči. Nekateri bi lahko začeli razmišljati o popolni spremembi poklicne poti, lastnem projektu ali zaposlitvi, ki bi jim omogočala večjo prilagodljivost. Sama varnost delovnega mesta jim po astroloških razlagah morda ne bi več zadostovala, če bi imeli občutek, da so poklicno obstali na mestu. Oktober bi bil tako lahko obdobje, ko bi začeli zaključevati eno poklicno poglavje in razmišljati o povsem novi smeri.

Zanimivost: Vodnarju astrologija pripisuje Uran, v tradicionalni astrologiji pa Saturn. Uran simbolizira neodvisnost, izvirnost in spremembe, Saturn pa strukturo in odgovornost. Ta kombinacija je v astroloških razlagah pogosto povezana z željo po drugačnih rešitvah in večji samostojnosti.