V sredo nas čaka superluna, najbližja in najsvetlejša v letu 2025

Ljubitelji nebesnih pojavov bodo ta teden prišli na svoj račun. V sredo nas čaka superluna, znana tudi kot »The Beaver Moon« (Bobrova luna, op.p.), ki bo najbližja in najsvetlejša polna luna v letu 2025. Luna bo videti nekoliko večja in svetlejša kot običajno ter bo ponudila edinstven prizor na nočnem nebu, piše Euronews.

Kaj pravzaprav je superluna?

Izraz superluna opisuje trenutek, ko se polna luna ujema s točko v svoji orbiti, ki je najbližje Zemlji, in se imenuje perigej. Ker Lunina orbita ni popolnoma okrogla, ampak rahlo eliptična, je naš naravni satelit včasih bližje, drugič pa dlje od Zemlje. Najbolj oddaljena točka se imenuje apogej.

Ko se torej polna luna in perigej poravnata, dobimo superluno. Po podatkih NASA lahko takrat Luna izgleda do 14 % večja in 30 % svetlejša kot takrat, ko je v najbolj oddaljeni točki. Zanimivo je, da je izraz supermoon (superluna) leta 1979 skoval astrolog Richard Nolle.

Kdaj in kako jo opazovati?

Superluna bo vidna v sredo, 5. novembra, ob 14.20 po srednjeevropskem času (CET). Čeprav jo bo mogoče opaziti tudi noč prej in noč pozneje, bo najboljši čas za opazovanje v sredo zvečer, tik po sončnem zahodu. Za opazovanje ne potrebujete nobene posebne opreme. Dovolj sta čisto nebo in neoviran pogled proti obzorju. Kljub temu je razliko v velikosti Lune s prostim očesom težko zaznati.

Razlika je najbolj očitna, če jo primerjamo s fotografijami ali pri ponavljajočem opazovanju. FOTO: Foto: NASA/JPL-Caltech

»Razlika je najbolj očitna, če jo primerjamo s fotografijami ali pri ponavljajočem opazovanju,« je pojasnila Shannon Schmoll, direktorica planetarija Abrams na Univerzi Michigan State.

Vpliv na plimo in oseko

Večja bližina Lune pomeni tudi nekoliko močnejšo gravitacijsko silo, kar lahko povzroči nekoliko višjo plimo. Vendar, kot pojasnjuje astronom Lawrence Wasserman iz observatorija Lowell, ta učinek ni tako izrazit, da bi bil opazen v večini obalnih območij.

Zadnja priložnost v letu 2025

Če boste ta sredin nebesni spektakel zamudili, brez skrbi. Naslednja in hkrati zadnja superluna v letu 2025 se bo pojavila 6. decembra.