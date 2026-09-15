V teh treh astroloških znamenjih se najpogosteje rodijo milijarderji

Ali je lahko astrološko znamenje kakor koli povezano s finančnim uspehom? Zanimiva analiza datumov rojstva najbogatejših ljudi na svetu je pokazala, da se med milijarderji še posebej pogosto pojavljajo pripadniki treh znamenj zodiaka. Seveda ne obstaja astrološka formula, ki bi nekoga spremenila v milijarderja, vendar je pregled datumov rojstva nekaterih najbogatejših ljudi razkril zanimivo naključje.

Tehtnica

Tehtnice so zasedle prvo mesto in predstavljajo 12 odstotkov v analizi zajetih milijarderjev. Med znanimi, rojenimi v tem znamenju, je denimo Alice Walton, dedinja premoženja ustanovitelja Walmarta Sama Waltona. V astrologiji se tehtnicam pogosto pripisujejo dobre diplomatske in komunikacijske sposobnosti ter talent za iskanje skupnega jezika z različnimi posamezniki. Prav te lastnosti jim koristijo v poslovnem svetu, kjer je uspeh pogosto odvisen od pogajanj, sodelovanja in grajenja kakovostnih odnosov. Tehtnicam ni treba biti najglasnejše, da bi znale doseči tisto, kar si želijo.

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Ribe

Res jih pogosteje kot s poslovnimi imperiji, povezujemo z ustvarjalnostjo in izrazito intuicijo, vendar so se ribe v tej analizi znašle na visokem drugem mestu. Predstavljajo namreč 11 odstotkov analiziranih milijarderjev, med najbolj znanimi predstavniki tega znamenja je Bernard Arnault, francoski poslovni mogotec, povezan z luksuznim velikanom LVMH. Rojeni v tem znaku znajo razmišljati zunaj ustaljenih okvirjev in si predstavljati možnosti, ki jih drugi še ne opazijo. Ko svojo ustvarjalnost združijo z ambicioznostjo in dobrim poslovnim instinktom, so veliko bolj odločne, kot se zdi na prvi pogled. Njihova prednost je prav sposobnost, zaupati lastni viziji, čeprav je drugi še ne razumejo.

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Bik

Tretje mesto pripada bikom, ki v analiziranem vzorcu predstavljajo 10 odstotkov milijarderjev. Eden najbolj znanih, rojenih v tem znamenju, je Mark Zuckerberg. Bikom astrologija pripisuje vztrajnost, potrpežljivost in potrebo po ustvarjanju materialne varnosti. Od zastavljenega cilja le redko odstopijo samo zato, ker je pot do njega zahtevna. Ne iščejo bližnjic do uspeha, saj jim bolj ustreza postopno grajenje nečesa, za kar verjamejo, da ima dolgoročno vrednost. Prav kombinacija ambicioznosti in neverjetne trmoglavosti pojasnjuje, zakaj se bik tako dobro ujema s stereotipom človeka, ki ne bo odnehal, dokler ne uresniči tega, kar si je zamislil, piše T-portal.