HOROSKOP

V teh znakih rojene ženske vrhunec življenja doživijo po petdesetem letu

Potem ko srečajo Abrahama, jih povsod spremlja sreča.
FOTO: Jcob Lund/Gettyimages

FOTO: Rido Franz/Gettyimages

FOTO: Dusanpetkovic/Gettyimages

M. Fl.
 5. 2. 2026 | 06:00
Mnogi si, vsaj občasno, želijo, da bi čas obstal, a leta neizogibno minevajo in puščajo svoj pečat. Vendar ženskam, rojenim v treh astroloških znakih, zrelost prinaša izjemno srečo, osebno izpolnitev in uspeh na mnogih življenjskih področjih, zaradi česar jim mnogi skrivaj zavidajo. Za te je obdobje po 50. letu čas za največjo osebnostno rast, najopaznejše dosežke in za notranjo srečo. Kateri so ti znaki, obljublja portal zena.rs.

Bik

Ženske, rojene v znamenju bika, se naravno sprijaznijo s tokom časa. Že od mladih nog delujejo bolj resno in zrelo kot njihovi vrstniki, ne hitijo skozi življenje, vendar natančno vedo, kam gredo. Vedno so mirne, zanesljive in obkrožene z majhnim krogom ljudi, ki jim resnično zaupajo. S starostjo bikice vse bolj verjamejo vase, kar jim daje veliko prednost tako v poklicnem kot tudi zasebnem življenju. Njihova sposobnost, da ostanejo osredotočene, vztrajne in dosledne, prinaša opazne rezultate. V zrelejših letih okrepijo samozavest, jasneje definirajo cilje in pridobijo pogum za začenjanje velikih projektov. Za ženske v tem znamenju so srednja leta čas osebne rasti in stabilnega uspeha. Zaživijo na polno, saj dosežejo ravnovesje med kariero, osebnim življenjem in lastnimi željami. S svojo trdnostjo in vztrajnostjo postanejo zgled mnogim in uspeh jih spremlja v vsakem koraku.

Lev

Rojene v znamenju leva s starostjo vse bolj sijejo. Njihova energija, ambicije in želje po napredovanju v srednjem življenjskem obdobju postanejo še močnejše. To je čas, ko si želijo širiti znanje, spremeniti smer ali se preizkusiti v nečem povsem novem. Spremembe jih ne prestrašijo, temveč jih dojemajo kot izzive in priložnosti. Mnoge levinje  po 50. letu začnejo novo kariero, se izobražujejo ali spreminjajo življenjske navade, ob tem  čutijo, da končno živijo na polno. Njihov entuziazem in pogum navdihujeta okolico, uspeh, ki ga dosežejo, pa pogosto vzbujata občudovanje in tudi zavist. Levinje se ne bojijo novih začetkov, nasprotno, v tem obdobju najdejo pravo pot. S svojo prisotnostjo in karizmo navdušujejo vse okoli sebe, pri čemer vsak njihov korak postaja še bolj odmeven. V zrelih letih so pripravljene na velike premike in pogumno ter odločno gradijo svojo prihodnost.

Devica

Device že od mladih nog delujejo odgovorno in zrelo, kot da bi bile korak pred svojo generacijo. Praktične, analitične in izjemno delavne, že zelo zgodaj spoznajo, kako se boriti za svoje mesto in doseči cilje, ki si jih zastavijo. V času kariere se praviloma izkažejo z disciplino in predanostjo, zato njihov napredek pride naravno. Vendar pravi mir in zadovoljstvo nastopita šele kasneje. V zrelih letih začnejo bolje razumeti sebe, opustijo prestroge kriterije, ki so si jih postavile, in se naučijo uživati v sadovih svojega dela. Postanejo bolj sproščene, a hkrati tudi močnejše. Njihov osebni in poklicni razvoj se ne ustavi, saj si vedno zastavljajo nove cilje, ki jih uresničijo z dolgoletno modrostjo. Po 50. letu se njihove izkušnje in zrelost obrestujejo, saj začnejo živeti polnejše kot kdaj koli prej.

