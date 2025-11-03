  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki pozimi najbolj zasijejo

Medtem ko drugi odštevajo dneve do pomladi, oni rastejo v tišini.
To so ljudje, ki ne iščejo pozornosti, a v hladnejšem delu leta naravno zablestijo. FOTO: Gettyimages
To so ljudje, ki ne iščejo pozornosti, a v hladnejšem delu leta naravno zablestijo. FOTO: Gettyimages
N. P.
 3. 11. 2025 | 21:58
3:07
A+A-

Medtem ko številni v hladnih mesecih postanejo zaprti vase, počasnejši ali otožni, obstajajo astrološka znamenja, ki prav takrat pridejo do izraza. Zanje zima ni mrtva sezona, ampak čas notranje moči, jasnosti in odločnosti. Njihova energija, ki je bila v toplejšem delu leta tišja in manj opazna, pozimi postane neustavljiva.

To so ljudje, ki ne iščejo pozornosti, a v hladnejšem delu leta naravno zablestijo. Takrat bolje razmišljajo, sprejemajo pomembne odločitve, začenjajo nove projekte ali tiho, a vztrajno, preoblikujejo svoje življenje.

Kozorog

Najbolje deluje v strukturiranem, premišljenem okolju, in prav to prinaša zima. Ko drugi izgubljajo fokus, ga on šele najde. Konec leta zanj ni čas počitka, temveč čas strateških odločitev. Njegova notranja moč se izraža skozi delo, odgovornost in ambicijo. Medtem ko večina čaka pomlad za nove začetke, se Kozorog premakne, ko vse okoli njega miruje.

Škorpijon

Zima je sezona introspekcije, v kateri Škorpijon zaživi v svoji polnosti. Mraz mu ne škodi, nasprotno, pomaga mu, da se umakne vase in se regenerira. Prav v tem času pogosto sprejme odločitve, ki mu spremenijo življenje: prekine odnose, ki ga bremenijo, začne nov projekt ali čustveno dozori. Škorpijon ne potrebuje odobravanja: deluje tiho, a globoko.

Vodnar

Zimski meseci prinesejo prostor za razmišljanje, inovacije in nove ideje, in to je svet, v katerem Vodnar blesti. Ko se svet umiri, pride do izraza njegova izvirnost. Vodnar ni odvisen od trendov, a pozimi, ko so čustva umirjena in pogovori globlji, njegove ideje najdejo poslušalce. To je njegov čas za pisanje, mreženje in gradnjo vizij, ki jih bo uresničeval skozi leto.

Ribi

Čutijo globlje kot večina, zato pozimi zasijejo v svojem elementu. Ko zunanji svet upočasni korak, Ribe vstopijo v svoj naravni ritem. Intuitivne in ustvarjalne se v tem obdobju posvetijo pisanju, umetnosti, sanjarjenju ali duhovnemu raziskovanju. Čutijo se varnejše v mirnem okolju in prav takrat najdejo svojo pravo, notranjo moč.

Vsem štirim znamenjem je skupen notranji fokus in neodvisnost od zunanjih vplivov. FOTO: Seventyfour, Getty Images/istockphoto.
Vsem štirim znamenjem je skupen notranji fokus in neodvisnost od zunanjih vplivov. FOTO: Seventyfour, Getty Images/istockphoto.

Vsem štirim znamenjem je skupen notranji fokus in neodvisnost od zunanjih vplivov. Ne potrebujejo hrupa ali potrditve, da bi se počutili živi. Zima jim daje to, kar imajo najraje: prostor zase, jasne cilje, globlje odnose in čas za razmislek.

Medtem ko drugi odštevajo dneve do pomladi, oni rastejo v tišini. Če čutite, da vas zima napolni z močjo in umirjenostjo, je morda del vas tudi v teh znamenjih, ali pa vam njihova energija pozimi preprosto daje krila.

Več iz teme

zimapomladsnegastrologijanaravamrazastro
ZADNJE NOVICE
21:58
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki pozimi najbolj zasijejo

Medtem ko drugi odštevajo dneve do pomladi, oni rastejo v tišini.
3. 11. 2025 | 21:58
21:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMET

Prometna nesreča ohromila avtocesto: na tem delu zaprta prehitevalni in vozni pas

Med Dragomerjem in Vrhniko ter pri Postojni so nastali krajši zastoji v smeri proti Kopru.
3. 11. 2025 | 21:24
21:13
Šport  |  Športni trači
ŽALOSTNA NOVICA

Športni svet žaluje, umrla je nogometna legenda

Zagreb žaluje, Dinamo izgubil svojega 'Gospoda v kopačkah'.
3. 11. 2025 | 21:13
21:00
Bulvar  |  Suzy
SRCE, POLNO LJUBEZNI

Zvezde Instagrama: Irena Vrčkovnik (Suzy)

Drugo ime za to izjemno pevko bi bila lahko ljubezen, saj je prežeta z njo. Z vsakim svojim dejanjem jo nesebično deli med ljudi, ki jo občudujejo in spoštujejo.
3. 11. 2025 | 21:00
20:48
Bulvar  |  Zanimivosti
3I/ATLAS

Harvardov fizik šokiral: »NASA skriva dokaze o vesoljski ladji nezemljanov!«

Skrivnostni medzvezdni objekt znova šokiral znanstvenike z nenavadnim vedenjem.
3. 11. 2025 | 20:48
20:22
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZAGREBU

Huda prometna nesreča na Ljubljanski, voznik umrl na kraju nesreče

Vozilo je po doslej znanih podatkih trčilo v varnostno ograjo, so sporočili s policije.
3. 11. 2025 | 20:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki