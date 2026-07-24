Vadimo sočutje in prijaznost, saj ničesar ne izgubimo

Prijaznost se najpogosteje kaže v drobnih vsakodnevnih trenutkih. V načinu, kako odgovorimo nekomu, kako ravnamo z ljudmi, tudi če ne vemo, skozi kaj gredo. Vsak nosi svoje breme, če ga kaže navzven ali ne. Ko smo sočutni, ničesar ne izgubimo. Pravzaprav na tih in vztrajen način gradimo dobro karmo. Sprememba življenja se tako lahko skriva v dosledni prijaznosti – taki, ki je naravna in ne prisiljena. Sčasoma se nam taka energija vrne.

Hkrati je pomembno odpuščanje. Vsak človek je bil v življenju že prizadet ali mu je bila storjena krivica. A če bi se vsi oklepali jeze, bolečine in želje po maščevanju, prihodnost ne bi bila svetla. Odpustiti nekomu, ki nas je prizadel, je težko, vendar se je vredno potruditi. Na koncu odpuščanje ni toliko pomembno zaradi druge osebe kot zaradi lastnega notranjega miru. Če se nenehno oklepamo slabih stvari, nas bodo sčasoma povsem prevzele ter povzročile še več bolečine. Naj karma opravi svoje. Mi pa se posvetimo sebi, svoji sreči in ustvarjanju dobre karme.