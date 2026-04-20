Vaja samote: odpravite se v park ali gozd

Vzemite si 90 minut na teden kot darilo sebi in se odpravite na kratko potovanje. Preden se odpravite od doma, odstranite vse naprave in stvari, ki bi vas lahko motile – telefon, tablico, revije, časopise, predvajalnike glasbe itd. Odpravite se v park ali gozd. Poiščite prostor na samem, ki ni povezan z moderno tehnologijo, civilizacijo in drugimi ljudmi. Sedite. Ni treba, da zaprete oči, samo umirite se. Če je mogoče, se sezujte in snemite nogavice ter položite stopala na tla, da se povežete z zemljo. Opazujte svoje misli in samo zaznavajte, kako preskakujejo v 90 minutah. Posvetite se lahko opazovanju, kako dolgo traja, da se vaš um umiri, če se sploh. Kaj povzroči, da je um bolj aktiven? Katere pozitivne in negativne misli prihajajo na površje? Kaj zaznavate v neposrednem okolju? Če se spopadate s težavno boleznijo, lahko opazujete, kaj se vam plete po glavi glede tega.

Ritual ne bo ničesar spremenil čez noč, toda če si vzamete čas zanj enkrat na teden, vam bodo pridobljene informacije pomagale pri reševanju vsakdanjih težav.