Vaja zmaja: starodavna tehnika za sproščanje napetosti in čustev

Taoisti so navdih za vaje našli v živalih. Opazovali so njihove gibe in prepoznali, da lahko posnemanje določenih drž vpliva na telo, organe, čustva in notranje ravnovesje. Namen vaj je ohranjanje telesne moči, umske jasnosti in pretočne energije.

Pri taoističnih vajah ima domišljija posebno vlogo. Misel ni nekaj nepomembnega, temveč oblika energije. Zato se med vadbo ne osredotočamo le na položaj telesa, ampak tudi podobo živali, ki jo ponazarjamo. Če nam misli začnejo uhajati drugam, je bolje, da vajo prekinemo in nadaljujemo pozneje. Vaja zmaja je namenjena sproščanju tesnobe, jeze, sovraštva in občutkov, ki se naberejo zaradi težkih okoliščin. Ker zmaj pripada elementu ognja, vaja vpliva tudi na srce, ožilje, tanko črevo ter pomaga vzpostavljati ravnovesje v teh delih telesa.

Vajo začnemo stoje. Globoko vdihnemo in si predstavljamo, da smo zmaj: oči žarijo, zobje so razkriti, telo je prekrito z luskami, rep je zvit, kremplji napeti in nevarni. Dvignemo desno nogo, da peta počiva ob kolenu druge noge. Nato dvignemo in pokrčimo desno roko, kot bi skrivali kremplje. Dlan naj bo pred prsnim košem, komolec dvignjen. Druga roka ostane ob telesu, iztegnjena nazaj. Položaj ni strogo določen, pomembno je, da v njem ostanemo, dokler nam je udobno.