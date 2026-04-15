Vaje, s katerimi bomo utišali svoj notranji glas

Vsak izmed nas ima notranji glas, ki nas spremlja. Lahko je naš največji podpornik, drugič naš najhujši kritik. Ko nas obremenjujejo dvomi, negativni miselni vzorci ali pretirana samokritika, je čas, da se ga naučimo utišati in si omogočimo mir. Notranji glas je sestavljen iz naših preteklih izkušenj, vzgoje, prepričanj in čustev. Včasih nas opominja na naše napake, negotovosti in strahove. Čeprav je včasih koristen, ker nas opozori na nevarnost ali nas motivira, lahko postane zelo obremenjujoč, ko začne prevladovati. Takrat se začnejo negativni miselni vzorci, ki nas blokirajo in omejujejo, naša samozavest začne upadati.

Prvi korak je zavedanje in sprejemanje notranjega glasu. Najprej moramo razumeti, da ni nujno resničen – gre le za misli in prepričanja, ki jih imamo v sebi. Zavedanje, da ni nujno, da sledimo vsakemu miselnemu vzorcu, nam omogoči, da začnemo obvladovati notranji dialog. Ko se zavedamo, da notranji glas ni nujno naš prijatelj, ampak le odziv na pretekle izkušnje in okolico, lahko začnemo bolj kritično razmišljati o tem, kaj nam govori. Ena najpreprostejših tehnik za utišanje notranjega glasu je globoko dihanje. Ko se umirimo in osredotočimo na dih, omogočimo telesu in umu, da se sprostita. Globoko dihanje aktivira parasimpatični živčni sistem, ki nas umiri in zmanjša stres. Ko začutimo, da notranji glas postaja preveč glasen, lahko začnemo s počasnimi, globokimi vdihi. Vdihnemo za 4 sekunde, zadržimo dih za 4 sekunde, nato pa počasi izdihnemo za 4 sekunde. Ta vaja omogoča, da umirimo telo in preusmerimo pozornost od negativnih misli.

Notranji glas pogosto odraža negativne misli, ki jih gojimo do sebe. Ko se naučimo spreminjati način, kako se pogovarjamo s sabo, ga lahko spremenimo. Namesto da bi se osredotočali na napake in slabosti, uporabljamo pozitivne afirmacije: Dovolj sem dober. Zaslužim si srečo. Obvladam izzive, ki mi pridejo naproti. Ko te afirmacije ponavljamo, se notranji glas začne spreminjati in postajamo bolj prijazni do sebe.

Notranji glas, ki nas kritizira, pogosto izhaja iz naše želje po popolnosti. Vendar se je pomembno zavedati, da ni treba, da smo popolni, da bi bili vredni ljubezni in spoštovanja. Sprejemanje nepopolnosti in lastnih napak je ključno za utišanje notranjega kritika. Ko si dovolimo delati napake in se iz njih učiti, nam ni treba biti tako strogi do sebe. Sprejemanje svoje človeškosti nam omogoči, da postanemo bolj prijazni in sočutni do sebe. Notranji glas se pojavi, ko zanemarimo svoje občutke ali ne postavimo jasnih meja. Zato se naučimo prepoznati, kaj čutimo in potrebujemo. Ko postavimo meje – v odnosih, delu ali do sebe –, zmanjšamo notranji stres in občutke krivde. Učenje, kako reči ne in poskrbeti zase, je ključno za utišanje notranjega glasu, ki nas prigovarja, da nismo dovolj.