Ste že kdaj dobili nenaden navdih, kot bi se zamisel pojavila od nikoder? Morda ste takrat doživeli nekaj, kar zagovorniki duhovne umetnosti povezujejo z ustvarjalnostjo, intuicijo in višjimi silami. Duhovna umetnost ni omejena le na slikanje avre ali portrete duhovnih vodnikov. Vanjo lahko vključimo glasbo, poezijo, pisanje, ples, oblikovanje in številne druge oblike ustvarjanja. Njeni sledilci verjamejo, da lahko umetniki navdih prejemamo tudi iz duhovnega sveta.

Kako prepoznamo duhovni navdih? Včasih se nam zamisel utrne v sanjah, drugič se pojavi kot nenadna misel, podoba ali močan občutek. Nekateri umetniki doživljajo tudi trenutke, ko se jim celotna zamisel razkrije naenkrat.

Kako lahko začnemo? Najprej izberemo način izražanja, ki nam je najbližji. Lahko slikamo, pišemo, pojemo ali ustvarjamo z rokami. Ko začutimo navdih, si zamisel zapišemo in jo poskusimo uresničiti. Pri tem ni najpomembnejša popolnost, temveč osebni izraz. Čeprav povezava ustvarjalnosti z duhovnimi silami ni znanstveno dokazana, nam lahko takšno ustvarjanje pomaga raziskovati domišljijo, občutke in notranji svet.