Večni godrnjači med astrološkimi znaki

Vsako astrološko znamenje ima svoje značilnosti in obstajajo tisti, ki svojega nezadovoljstva preprosto ne morejo skriti.

Medtem ko nekateri vsako situacijo obrnejo na šalo ali optimizem, določene znake spremlja sloves večnih godrnjačev zodiaka.

Izdaja jih T-portal.

Škorpijon

Škorpijoni v odnosih iščejo pristnost in se ne zadovoljijo s površnostjo. Tudi materialna plat je zanje pomembna: so praktični in osredotočeni na stabilnost.

Odločnost jim prinaša rezultate na finančnem področju, vendar so njihov intenzivni značaj, pogosto poudarjanje negativnih plati življenja in visoka pričakovanja do drugih lahko za okolico še kako naporni.

FOTO: Gettyimages

Rak

Raki so znani po globokih čustvih in močni povezanosti z družino ter domom. Zaradi te navezanosti in čustvene občutljivosti so izjemno dovzetni za zunanje vplive.

Malenkosti, ki drugim uidejo, lahko rake močno prizadenejo in to pokažejo.

V stalnem iskanju varnosti in harmonije se, kadar stvari niso popolne, pogosto ujamejo v začarani krog negativnosti in nerganja. Takrat se zaprejo vase, se pritožujejo ali pa preprosto zavračajo komunikacijo.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Kozorog

Kozorogi so utelešenje resnosti, ambicioznosti in kritičnosti. Njihova pričakovanja do sebe in drugih so visoka, njihova teženja k popolnosti pa se nikoli ne konča.

Neuresničene ambicije, poslovni neuspehi in vsakdanje motnje pri njih povzročajo frustracije, ki jih težko skrivajo. Znani so po tem, da redko pokažejo šibkost, vendar v sebi pogosto doživljajo globoko nezadovoljstvo, še posebej, kadar se počutijo premalo cenjene ali ko stvari uidejo izpod nadzora.

Njihov kritični pogled na svet prizadene tako njih same kot tudi ljudi okoli njih.

FOTO: Gettyimages

Devica

Analitične in perfekcionistične device pogosto niti takrat, ko je vse popolno, niso zadovoljne. Njihova potreba po redu, natančnosti in logiki, kadar se svet okoli njih zdi kaotičen ali neorganiziran, v njih vzbuja frustracije.

Neurejenost, zamude ali pomanjkanje smisla v vsakodnevnih zadevah pri njih izzovejo slabo voljo in nerganje.

Namesto da bi se sprijaznile z nepopolnostmi, jih znova in znova komentirajo, popravljajo ali godrnjajo, zato so prav device na vrhu seznama najbolj namrgodenih znakov.