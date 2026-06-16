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Vedno so brez denarja: astrološki znaki, ki prehitro zapravijo plačo

Že po nekaj dneh pogosto ostanejo brez denarja.
FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages 

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages 

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Ariwasabi/Gettyimages

FOTO: Ariwasabi/Gettyimages

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages 
FOTO: Gettyimages
FOTO: Ariwasabi/Gettyimages
M. Fl.
 16. 6. 2026 | 06:00
3:50
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Nekateri skrbno načrtujejo vsak izdatek, spremljajo stanje na računu in brez večjih težav dočakajo naslednjo plačo. Drugi komaj čakajo plačilni dan, nato pa se že po nekaj dneh sprašujejo, kam je izginil ves denar. Čeprav za finančne težave pogosto krivimo visoke življenjske izdatke, inflacijo ali nepredvidene okoliščine, astrologi menijo, da imajo pri nekaterih pomembnejšo vlogo njihove navade. Po astroloških razlagah so trije znaki zodiaka še posebej nagnjeni k impulzivni porabi in nepremišljenim nakupom.

Strelec

Strelci obožujejo občutek svobode, pustolovščine in nova doživetja. Zanje je življenje namenjeno raziskovanju, zato jim varčevanje pogosto ne gre najbolje od rok. Ko prejmejo plačo, jih hitro premami nakup nove garderobe, rezervacija vikend oddiha, vstopnice za koncert ali najnovejši tehnološki pripomoček. Denarja ne zapravljajo nujno zato, ker bi bili neodgovorni, temveč zato, ker želijo čim bolj izkoristiti trenutek. Njihova največja težava je impulzivnost. Pogosto hipoma sprejmejo odločitev, šele pozneje pa ugotovijo, da nakup sploh ni bil nujen. Čeprav jim optimizma nikoli ne zmanjka, se lahko zaradi takšnega ravnanja pred naslednjo plačo večkrat znajdejo v finančni stiski.

FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages 
FOTO: Viorel Kurnosov/Gettyimages 

Tehtnica

Tehtnice slovijo po družabnosti in želji po harmoniji v odnosih. Prav zato pogosto porabijo več denarja za druge kot zase. Ni jim težko poravnati računa v restavraciji, kupiti dražjega darila ali privoliti v še eno druženje, čeprav vedo, da njihov proračun tega ne prenese najbolje. Rade ustvarjajo prijetno vzdušje in nočejo razočarati ljudi okoli sebe, zato pogosto posežejo globlje v žep, kot bi bilo pametno. Poleg tega imajo mnoge tehtnice izrazit občutek za estetiko. Lepi predmeti, modni dodatki in kakovostna kozmetika jih hitro premamijo. Ko združijo ljubezen do lepih stvari in željo ugajati drugim, se hitro zgodi, da je njihov račun prazen.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Riba

Pri ribah denar pogosto igra na močno čustveno noto. Ko so rojeni v tem znaku pod stresom, žalostni ali razočarani, uteho poiščejo v nakupovanju. Spletne trgovine, akcijske ponudbe in sezonski popusti so zanje velika skušnjava. Nakup novega oblačila, knjige ali predmeta za dom jim za kratek čas sicer izboljša razpoloženje, vendar občutek zadovoljstva običajno ne traja dolgo. Ribe velikokrat kupujejo z občutki in ne z razumom. Ker živijo v svetu čustev in domišljije, jih privlačijo stvari, ki obljubljajo udobje, lepoto ali pobeg od vsakodnevnih skrbi. Težava nastane, ko se impulzivni nakupi začnejo kopičiti, računi pa življenjske izdatke pa ostanejo neporavnani.

FOTO: Ariwasabi/Gettyimages
FOTO: Ariwasabi/Gettyimages

Zakaj nekaterim denar polzi iz rok?

Ne glede na astrološki znak strokovnjaki za osebne finance opozarjajo, da so za dobro finančno stanje najpomembnejši načrtovanje, spremljanje izdatkov in postavljanje prioritet. Impulzivni nakupi kratkoročno res prinesejo zadovoljstvo, dolgoročno pa pogosto povzročijo stres in skrbi. Zanimivo je, da prav tisti, ki najhitreje zapravljajo, pogosto tudi najbolj uživajo v življenju. Ključ je v iskanju ravnovesja med trenutnimi željami in dolgoročno finančno varnostjo. Če ste rojeni v znamenju strelca, tehtnice ali rib, to še ne pomeni, da boste zagotovo ostali brez denarja pred koncem meseca. Morda pa je to dober opomnik, da pred naslednjim impulzivnim nakupom dvakrat premislite, navaja Žena.rs.

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