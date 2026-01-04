Vedno so korak pred drugimi: štiri najbolj premetena astrološka znamenja

V astrologiji premetenost ni nujno povezana z nepoštenostjo, temveč z razmislekom, prilagodljivostjo in sposobnostjo, da človek situacije prebere vnaprej. Nekateri imajo skoraj instinkt za to, kdaj je bolje molčati, in kdaj narediti pravo potezo. Takšne vzorce vedenja astrologi pogosto pripisujejo posameznim znamenjem. Po tej logiki naj bi se najbolj premeteni ljudje rojevali v naslednjih štirih znamenjih.

Škorpijon

Ljudje, rojeni v tem znamenju, slovijo po pronicljivosti in po tem, da hitro zaznajo skrite motive drugih. Svoje namene redko razkrivajo vnaprej in radi ohranijo nadzor nad informacijami. Njihova premetenost izhaja iz potrpežljivosti in čustvene inteligence, zato jih je težko prelisičiti.

Dvojčka

Dvojčki so zelo iznajdljivi in hitri v razmišljanju. Njihova premetenost se kaže v tem, da se znajo prilagoditi različnim ljudem in okoliščinam. Pogosto znajo reči pravo stvar ob pravem času, komunikacijo pa uporabljajo tudi kot način vplivanja. Redko ostanejo brez izhoda, ker imajo vedno več možnosti.

FOTO: Khosrork Getty Images/istockphoto

Kozorog

So izrazito strateški in usmerjeni v dolgoročne cilje. Odločitve sprejemajo premišljeno in ob tem ocenijo, kaj vse se lahko iz tega razvije. Njihova premetenost se pokaže v potrpežljivem grajenju položaja in tihem napredovanju. Ko potegnejo potezo, je navadno dobro preračunana.

Ribi

Na prvi pogled delujejo nežno in neopazno, a so pogosto bolj pronicljive, kot se zdi. Njihova premetenost temelji na intuiciji in občutljivosti za čustva drugih. Znajo se umakniti, ko je to pametno, in drugim pustiti občutek, da imajo nadzor. Prav zaradi te zadržane, mehke taktike je težje predvideti njihove poteze.