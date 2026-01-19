  • Delo d.o.o.
ASTRO

Velike spremembe za 3 astrološke znake: ključ do uspeha bo v njihovih rokah skozi vse leto 2026

Druga polovica januarja 2026 bo očitno usodna.
FOTO: Miss_j Getty Images
FOTO: Miss_j Getty Images
S. N.
 19. 1. 2026 | 06:00
Astrologija nam kaže, da je letošnji januar mesec, v katerem se nekatera vrata zapirajo, hkrati pa se odpirajo nove poti in se končno zgodijo stvari, na katere se je dolgo čakalo. Trije astrološki znaki bodo v drugi polovici januarja doživeli intenzivno obdobje sprememb, v katerem bo usoda jasno vplivala na potek dogodkov in začrtala smer za prihajajoče leto.

Rak

Za rake januar 2026 prinaša pomemben preobrat v odnosih in čustvenem razvoju. Mesec jih spodbuja k postavljanju meja, preseganju starih vzorcev v zvezi ali ustvarjanju prostora za bolj zrela in podporna partnerstva. Naj gre za pomemben pogovor, pogumen korak naprej ali novo razumevanje lastnih potreb – usoda odpira vrata k stabilnejšim in bolj izpolnjujočim odnosom.

Devica

Za device je januar 2026 čas, ko pridejo v ospredje smer, načrti in razmislek o prihodnosti. Poklicne obveznosti, rutine ali življenjski cilji se lahko reorganizirajo, pogosto nenadoma, a nujno. Mnoge device zdaj ugotovijo, kaj jim ne služi več, in se odprejo novim priložnostim. Mentorji, nove odgovornosti ali sprememba prioritet lahko postanejo pomembna vodila. To bo začetek ključnega leta.

Škorpijon

Za škorpijone je januar 2026 namenjen notranji preobrazbi. Stare težave, neizrečene resnice ali dogodki lahko nepričakovano pridejo na površje in pomenijo prelomnico. Mesec jih vabi, da odložijo breme, pridobijo jasnost in z obnovljeno močjo začnejo novo, bolj pristno življenjsko poglavje. Usodna srečanja ali pogumne odločitve jim lahko dajo odločilen zagon.

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
