Veliki finančni horoskop za oktober: komu bodo zvezde najbolj naklonjene

Zakorakali smo v oktober in letošnji prinaša finančno obdobje, v katerem se bodo morali mnogi vrniti k poglavjem, za katera so verjeli, da so že zaključena. V ospredje namreč lahko pridejo stari dolgovi, nedokončani dogovori, nekdanje stranke in pretekle odločitve. Že sam začetek meseca prinaša nesporazume glede denarja, predvsem pri skupnem proračunu, dolgovih, delitvi stroškov in poslovnih obveznostih. Pri večjih zneskih bo pomembno ohraniti mirno glavo, saj lahko nepremišljeni in impulzivni odzivi položaj še dodatno zapletejo.

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Oktober pa ne prinaša le opozoril. Vrnitev stare stranke, nadaljevanje nekoč začetega projekta ali ponovna oživitev ideje, ki je nekaj časa čakala na uresničitev, odpirajo vrata do novega zaslužka. Nekaj, kar je nekoč že delovalo, lahko zdaj dobi novo priložnost. Hkrati v ospredje stopajo spletni posli, sodobne tehnologije, dodatno delo in alternativni načini zaslužka. Nekateri bodo razmišljali o menjavi službe, višjem zaslužku, širitvi poslovanja ali začetku novega projekta. Pred večjo finančno odločitvijo je koristno pripraviti več možnih scenarijev in vnaprej določiti, koliko denarja si lahko privoščite nameniti za določeno naložbo.

Druga polovica meseca prinaša več čustev

Druga polovica oktobra obljublja nekoliko bolj čustven odnos do denarja. Skupne finance bi lahko postale vir sporov med partnerjema, zlasti če eden meni, da drugi preveč zapravlja ali pretirano nadzoruje skupni proračun. Posebna previdnost bo priporočljiva pri kreditih, večjih naložbah in finančnih odločitvah, od katerih je odvisnih več ljudi. Proti koncu meseca bo treba dodatno pozornost nameniti pogodbam in dogovorom. Pogoji, ki so bili prej videti jasni, se lahko spremenijo, zato je pred podpisom dobro preveriti zneske, roke, provizije, obveznosti in morebitne dodatne stroške. Zadnji dnevi meseca bodo primernejši za urejanje obstoječega finančnega načrta kot za sprejemanje velikih odločitev na hitro. Preverite račune, stare fakture, dokumentacijo in nakazila. Včasih lahko prav majhna napaka v papirjih povzroči nepotreben strošek. To pa posamičnim astrološkim znakom priporočajo zvezde.

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Oven

Ovne oktobra čakajo finančne teme, povezane s partnerji, sodelavci in skupnimi obveznostmi. Odpirala se bodo vprašanja glede delitve izdatkov, denarja ali odgovornosti, zato bo pomembno, da ne poskušate dokazati svojega prav s tveganimi potezami. Razmere naj bi z nadaljevanjem meseca postajale jasnejše, odpiral se bo prostor za nove dogovore. Posebej previdni bodite pri kreditih, dragih nakupih in obljubah, ki niso podprte s konkretnimi pogoji.

Bik

Bikom začetek oktobra prinaša nepričakovane izdatke ali posledice neke pretekle finančne odločitve. Hkrati se v življenje vrača stara stranka, delo ali ponudba, ki ste jo nekoč že zavrnili. To bo primeren trenutek za realnejšo oceno dela, ne pristajate samodejno na manj, kot menite, da je vredno. Proti koncu meseca podrobno preglejte proračun in razmislite, kako utrditi finance. Pri večjih nakupih ničesar ne prepuščajte naključju in dobro primerjajte ponudbe.

Dvojčka

Dvojčkom oktober ponuja več možnosti za povečanje prihodkov, vendar prav zaradi tega izbira prave poti ne bo preprosta. Dodatno delo, honorarni angažma ali projekt, ki se razlikuje od vašega običajnega dela, bodo zanimivi, vendar pred sprejetjem preverite, koliko časa vam bodo vzeli. Prva polovica meseca prinaša vrnitev starih strank in ponovno oživljanje že malce pozabljenih poslovnih navez. Proti koncu oktobra bodo možne spremembe dogovorov, zamude ali zapleti z dokumentacijo, zato skrbno preverite vse podrobnosti.

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Rak

Rakom se oktobra napovedujejo večji izdatki, povezani z domom, družino, prenovo ali vsakodnevnimi potrebami. Opozorilo: vseh finančnih obveznosti ne prevzamete samodejno nase. Na poslovnem področju se odpira vprašanje plače ali delovnih pogojev. Če želite zaprositi za povišico, pripravite konkretne argumente in pokažite rezultate svojega dela. Proti koncu meseca bi bilo dobro prihraniti nekaj denarja in ne dovoliti, da bi vas razpoloženje spodbudilo k nepotrebnim nakupom.

Lev

Levom oktober prinaša pogajanja, pogodbe in možnost novih virov prihodkov. Denar se bo na račun stekal prek poslovnih stikov, strank, posrednikov, izobraževanja ali projektov, povezanih z informacijami. Vendar privlačna ponudba ni nujno tudi najbolj donosna. Preden jo sprejmete, izračunajte, koliko boste morali vložiti in kakšen je njen dejanski potencial zaslužka. V drugi polovici meseca pozorno preverjajte spremembe pogodb, račune in roke plačil.

Devica

Device boste imele oktobra priložnost podrobno pregledati svoje finance in jasno videti, kam odteka vaš denar. Takšna analiza bo pokazala, katere izdatke je mogoče zmanjšati brez večjih odrekanj. Z veliko verjetnostjo se bo pojavil denar, ki ste ga že odpisali, staro naročilo ali ponudba, ki se nekoč ni uresničila. Po drugi strani lahko delo in tehnologija prineseta nepričakovane izdatke. Proti koncu meseca se ne prenaglite z odločitvijo samo zato, ker vas nekdo priganja.

Tehtnica

Tehtnice vstopate v mesec, primeren za urejanje finančnega položaja. Obetajo se spremembe v načinu razporejanja prihodkov, ponovno premislite o cenah svojih storitev ali se znebite obveznosti, ki nimajo več pravega smisla. Poslovne priložnosti in novi stiki so lahko koristni, vendar pred dokončnim dogovorom natančno preverite, kaj se vam dejansko ponuja. Če imate svoje podjetje, bo oktober primeren trenutek za ponoven izračun izdatkov in določitev cene svojega dela, ki bo ustrezala dejanskim vložkom.

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Škorpijon

Škorpijoni boste imeli občutek, da se vaš finančni položaj nenehno spreminja. Medtem ko se bodo nekatera vprašanja končno rešila, se bodo druga šele odpirala. Možne bodo zamude pri plačilih, spremembe pogodb in pogajanja o ceni dela. Prav skozi ta proces lahko ugotovite, kam po nepotrebnem odteka vaš denar, in ustvarite prostor za prihranke. Proti koncu meseca se izogibajte finančnim potezam, ki jih narekuje potreba po tem, da bi nekomu nekaj dokazali.

Strelec

Strelčev finančni položaj bo oktobra v veliki meri odvisen od sodelovanja z drugimi. Stari stik lahko znova odpre vrata, nova oseba v poslovnem okolju pa lahko ponudi projekt ali zanimivo idejo. Dodaten zaslužek bo mogoč z ekipnim delom in širjenjem kroga sodelavcev. Pred začetkom dela jasno določite, kdo bo kaj počel in kako se bo delil prihodek. Proti koncu meseca bodo možne spremembe načrtov, zato ni idealno vnaprej zapravljati denarja, ki ga še niste zagotovo zaslužili.

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Kozorog

Kozorogi boste oktobra veliko razmišljali o tem, koliko sste plačani glede na delo, ki ga opravljajo. Če so se vaše obveznosti povečale, prihodek pa je ostal enak, boste morda želeli odpreti vprašanje plače, odgovornosti ali novih delovnih pogojev. Namesto poskusov, da bi čez noč povečali zaslužek, bo več koristi prinesel premišljen pristop, in postopno urejanje financ. V drugi polovici meseca skrbno prebirajte poslovne pogodbe in dokumentacijo, predvsem če se spreminjajo vaše odgovornosti ali pogoji zaposlitve.

Vodnar

Vodnarji lahko zanimive priložnosti za zaslužek najdete prek spleta, novih tehnologij, izobraževanja, mednarodnih stikov ali poklicnega izpopolnjevanja. Ideja, ki se vam bo sprva zdela nenavadna, lahko dobi konkretnejšo obliko, če jo spremenite v realen načrt. Vendar navdušenje samo po sebi ne bo dovolj dober razlog za veliko naložbo. Preden namenite večjo vsoto, izračunajte morebitna tveganja. Proti koncu meseca pustite v proračunu dovolj prostora za nepričakovane izdatke.

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Ribi

Ribe naj bi oktobra posebno pozornost namenile skupnemu denarju, dolgovom, kreditom, davkom in drugim obveznostim. Če pri istem proračunu sodeluje več ljudi, bo treba jasno določiti, kdo kaj plačuje in za kaj je odgovoren. Rešitev bo zahtevala stara finančna tema. V drugi polovici meseca bosta denar in premoženje postali zelo čustveni temi, zato bo pomembne odločitve bolje sprejemati šele, ko se bo položaj umiril in boste imeli na voljo vse konkretne podatke. Zvezde tako nakazujejo, da oktober ne bo mesec za impulzivne finančne poteze, temveč predvsem za urejanje starega, previdne dogovore in premišljene nove priložnosti, napoveduje glossy.rs.