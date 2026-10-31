Veliki indijski horoskop za november: ene čaka denar, druge usodni preobrat, tri znamenja pa vstopajo v novo življenjsko obdobje

November 2026 bo po razlagi vedske astrologije namenjen zaključevanju starih zadev, premisleku o odnosih in novim poslovnim ter finančnim priložnostim. Merkur in Venera naj bi sredi meseca znova začela navidezno potovati naprej, kar astrologi povezujejo z lažjim sporazumevanjem in razjasnjevanjem čustvenih dilem.

Pomembnejši premiki se obetajo tudi na področju ambicij in osebnih odločitev. Mars naj bi se sredi meseca pridružil Jupitru in Ketuju v Levu, Sonce pa bo okoli 16. ali 17. novembra prešlo v Škorpijona. Po astroloških razlagah bodo nekatera znamenja lažje uresničevala poslovne načrte, druga pa bodo morala razčistiti odnose in se posloviti od preteklosti. Poglejmo, kaj indijski horoskop napoveduje vsem 12 znamenjem za november 2026.

1. Oven (Meša)

Ljubezen, družina in nove poslovne priložnosti

Delo in denar: November prinaša priložnost za začetek ustvarjalnih projektov, obnovitev poslovnih stikov in pripravo načrtov za prihodnost. Prva polovica meseca pa ne bo najprimernejša za prenagljene dogovore. Natančno preverite dokumentacijo in ne vlagajte denarja zgolj zato, ker vam kdo obljublja hiter zaslužek.

Ljubezen: Stari prepiri bi lahko znova prišli na dan. Ovni v zvezah bodo imeli priložnost razjasniti nesoglasja s partnerjem, samski pa bi lahko obnovili stik z osebo iz preteklosti. Ne zamenjujte nostalgije z resnično željo po nadaljevanju odnosa.

Zdravje in energija: Poskrbite za počitek in kakovosten spanec. Preveč obveznosti bi vas lahko naredilo razdražljive.

Nasvet za november: Ni vam treba vsega rešiti takoj. Najboljše rezultate boste dosegli, če boste pogum združili s potrpežljivostjo.

2. Bik (Vrišaba)

Denar, dom in premislek o čustvenih odnosih

Delo in denar: V ospredju bosta finančna varnost in potreba po boljši razporeditvi stroškov. Morda boste razmišljali o vlaganju v dom, prenovi ali selitvi. Pred večjimi odločitvami si pripravite realen finančni načrt.

Ljubezen: Venera, ki po zahodni astrološki razlagi vlada Biku, bo novembra v navideznem vzvratnem gibanju, nato pa bo znova začela navidezno potovati naprej. V vedski astrologiji to simbolično pomeni premislek o ljubezenskih željah in pričakovanjih. Samski Biki bi lahko znova pomislili na osebo, ki jim je nekoč veliko pomenila, pari pa bodo nesporazume lažje premagali z iskrenim pogovorom.

Zdravje in energija: Ustrezala vam bosta umirjenejši tempo in več časa v naravi.

Nasvet za november: Ne kupujte stvari samo zato, da bi si izboljšali razpoloženje. Stabilnost, ki jo gradite, je vredna več kot kratkotrajno zadovoljstvo.

3. Dvojčka (Mithuna)

Novice, ki prinašajo spremembe, in pomembni pogovori

Delo in denar: Največ koristi bi vam lahko prinesli sporazumevanje, pisanje, učenje in pogajanja. Če že nekaj časa razmišljate o novem projektu, izkoristite november za podrobnejši razvoj zamisli. Ko bo Merkur sredi meseca znova začel navidezno potovati naprej, boste nekatere dogovore lažje presodili, vendar še vedno natančno preverjajte podrobnosti.

Ljubezen: Samski Dvojčki bi lahko nekoga spoznali prek prijateljev, na krajšem potovanju ali v službi. Tisti v zvezah naj se izogibajo domnevam in partnerju jasno povedo, kaj jih moti. En sam pogovor bi lahko razjasnil marsikaj, o čemer so dolgo molčali.

Zdravje in energija: Duševna utrujenost bi lahko bila izrazitejša od telesne. Vzemite si odmor od telefona in vsakodnevnega vrveža.

Nasvet za november: Dobra zamisel je veliko vredna, vendar šele takrat, ko jo spremenite v konkreten načrt.

4. Rak (Karka)

Finance, družina in čustvena varnost

Delo in denar: November vas spodbuja, da resneje premislite o prihodkih, varčevanju in dolgoročnih ciljih. Morda boste dobili novo poslovno odgovornost ali priložnost, da pokažete svoje sposobnosti. V finančne dogovore ne vstopajte brez jasno določenih pogojev.

Ljubezen: Družina in dom bosta pomembna, partner pa bo morda pričakoval več vašega časa in pozornosti. Samske Rake bi lahko pritegnila oseba, ob kateri se počutijo varno. Vendar se ne vračajte k nekomu samo zato, ker se bojite samote.

Zdravje in energija: Potrebujete več počitka in manj čustvenega izčrpavanja. Ni vam treba prevzemati odgovornosti za razpoloženje vseh okoli sebe.

Nasvet za november: Prava varnost ne izvira samo iz denarja, temveč tudi iz odnosov, v katerih ste lahko brez zadržkov to, kar ste.

5. Lev (Simha)

Veliki preobrati, ambicije in odločitve, ki jih ne morete več odlagati

Delo in denar: Levom bo po razlagi vedske astrologije novembra namenjena posebna pozornost. Jupiter in Ketu bosta v Levu, sredi meseca pa se jima bo pridružil še Mars. Ta kombinacija naj bi simbolično okrepila ambicije in željo po samostojnem odločanju. Morda boste želeli spremeniti način dela, začeti nov projekt ali prevzeti vodilno vlogo. Pazite le, da vas nepotrpežljivost ne pripelje v spor z nadrejenimi.

Ljubezen: V zvezah bi lahko prišlo do pomembnega pogovora o prihodnosti. Če odnos že dolgo ne deluje, vas lahko november spodbudi, da si priznate, kaj si v resnici želite. Samski Levi bodo pritegovali pozornost, vendar močna privlačnost še ne pomeni, da sta dve osebi primerni za dolgoročno zvezo.

Zdravje in energija: Varčujte z energijo in se izogibajte pretiravanju, zlasti v stresnih obdobjih.

Nasvet za november: Ni vam treba vsem okoli sebe dokazovati svoje moči. Največja zmaga bo, če boste ostali zvesti sami sebi.

6. Devica (Kanja)

Dokončevanje starih obveznosti in potreba po oddihu

Delo in denar: Prva polovica meseca bo primerna za urejanje dokumentacije, pregled stroškov in dokončanje nalog, ki ste jih odlagali. Ne sprejemajte dodatnih obveznosti samo zato, ker menite, da boste edino vi vse opravili pravilno. Naučite se porazdeliti odgovornost.

Ljubezen: Morda boste jasneje prepoznali razliko med tem, kar si želite, in tem, kar trenutno dobivate v zvezi. Samske Device naj ne analizirajo vsake geste morebitnega partnerja, temveč naj pustijo, da se odnos razvija naravno.

Zdravje in energija: Več spanja, redni obroki in zmeren tempo vam lahko pomagajo, da se boste počutili bolje. Zaradi dela ne zanemarjajte svojih potreb.

Nasvet za november: Ni treba, da ima vsaka težava takojšnjo rešitev. Včasih je najpametneje, da se ustavite in na položaj pogledate z drugega zornega kota.

7. Tehtnica (Tula)

Nova poznanstva, družbeni vzpon in priložnosti za zaslužek

Delo in denar: Tehtnicam bi lahko koristili sodelovanje, novi stiki in podpora ljudi, ki prepoznavajo njihov trud. November bo primeren za povezovanje z osebami, ki imajo podobne poklicne cilje. Vendar prijateljstva ne mešajte z denarjem brez jasnega dogovora.

Ljubezen: Samske Tehtnice bi lahko nekoga spoznale v družbi ali prek skupnih znancev. Tisti v zvezah bodo iskali ravnovesje med skupnim preživljanjem časa in osebno svobodo. Sredi meseca bo pomembno, da se ne odzovete prenagljeno.

Zdravje in energija: Poiščite ravnovesje med druženjem, delom in počitkom.

Nasvet za november: Ne pristajajte na manj, kot potrebujete, samo zato, da bi se izognili neprijetnemu pogovoru. Mir, ki temelji na zamolčanih težavah, ni pravi mir.

8. Škorpijon (Vriščika)

Kariera, ambicije in izstopanje iz ozadja

Delo in denar: Pred vami je obdobje, v katerem bi se lahko resneje posvetili svojemu poklicnemu položaju. Nove naloge, pogovor z nadrejenimi ali priložnost, da pokažete svoje sposobnosti, bi vam lahko odprli vrata do napredovanja. Ko bo Sonce sredi meseca prešlo v Škorpijona, bo astrološka simbolika poudarila osebno pobudo in večjo prepoznavnost.

Ljubezen: Nezadovoljstvo, ki ste ga dolgo potiskali v ozadje, bi lahko prišlo na površje. To ne pomeni nujno razhoda, temveč priložnost, da odnos postane iskrenejši. Samski Škorpijoni bi lahko začutili močno privlačnost do osebe, ki jih vznemirja in zanima, vendar naj si vzamejo čas, da jo bolje spoznajo.

Zdravje in energija: Ne dovolite, da bi delo postalo edino področje, ki mu namenjate pozornost.

Nasvet za november: Vztrajnost vam lahko pomaga narediti pomemben korak, vendar se vam ni treba zaplesti v vsak spor, da bi dokazali svojo vrednost.

9. Strelec (Danu)

Potovanja, učenje in širjenje obzorij

Delo in denar: November bo primeren za razmislek o dodatnem izobraževanju, sodelovanju z ljudmi iz drugih okolij ali poklicnih načrtih, ki bi vam omogočili več svobode. Pri rokih in pričakovanem zaslužku ostanite realistični. Velike zamisli zahtevajo tudi dobro organizacijo.

Ljubezen: Partner si bo morda želel več skupnega časa, vi pa boste potrebovali več prostora in novih izkušenj. Samske Strelce bi lahko pritegnila oseba iz drugačnega okolja ali z drugačnim pogledom na svet.

Zdravje in energija: Koristili vam bodo gibanje, dejavnosti na prostem in sprememba vsakdanje rutine, vendar si zagotovite tudi dovolj počitka.

Nasvet za november: Ni vam treba takoj vedeti, kam vas bo pripeljala vsaka odločitev. Pomembno je, da ne izgubite izpred oči cilja, ki vam resnično veliko pomeni.

10. Kozorog (Makara)

Dolgoročni načrti, skupne finance in resni pogovori

Delo in denar: Vaša disciplina bo prišla do izraza pri dolgoročnih projektih in odločitvah, ki zahtevajo potrpežljivost. November bo primeren za pregled proračuna, poravnavo obveznosti in načrtovanje prihodnjega leta. Ne pričakujte, da se bo vse spremenilo čez noč, saj vam bo največ koristi prinesla prav doslednost.

Ljubezen: Kozorogi v zvezah bi se lahko pogovarjali o skupnih stroških, domu ali naslednjem koraku v odnosu. Samski bi lahko ugotovili, da jih površinski odnosi ne privlačijo več, temveč iščejo ljudi, ki znajo pokazati resnost in zanesljivost.

Zdravje in energija: Poskrbite za ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Ni treba, da vsak prosti trenutek izkoristite za kaj koristnega.

Nasvet za november: Ne podcenjujte majhnih korakov. To, kar zdaj gradite potrpežljivo, lahko postane temelj vaše prihodnje varnosti.

11. Vodnar (Kumbha)

Partnerski odnosi, sodelovanje in pomemben premislek o življenju

Delo in denar: Sodelovanje z drugimi bo lahko ena ključnih tem meseca. Nekateri Vodnarji bodo razmišljali o novem poslovnem dogovoru, drugi pa bodo morali jasneje postaviti meje v obstoječih odnosih. Ne zanašajte se zgolj na ustne obljube.

Ljubezen: Odnosi bodo zahtevali več potrpežljivosti in iskrenosti. Če se ista težava ponavlja že dolgo, poskusite ugotoviti, kaj jo v resnici povzroča, namesto da se ukvarjate le s posledicami. Samski Vodnarji bi lahko pritegnili zanimive in drugačne osebe, vendar naj presodijo, kako resni so njihovi nameni.

Zdravje in energija: Ne dovolite, da bi vas pričakovanja drugih povsem izčrpala. Čas, ki ga preživite sami, vam lahko pomaga zbistriti misli.

Nasvet za november: Pravo sodelovanje ne zahteva, da se odpoveste lastni identiteti.

12. Ribi (Meena)

Delo, vsakodnevne navade in osvobajanje bremen preteklosti

Delo in denar: November bi vam lahko prinesel več obveznosti, hkrati pa tudi priložnost, da uredite vsakodnevno delo. Če že dolgo odlašate z določenimi nalogami, jih poskusite razdeliti na manjše korake. Pozorno spremljajte stroške in iz občutka dolžnosti ne prevzemajte finančnih težav drugih ljudi.

Ljubezen: Ribe bodo morda morale razlikovati med sočutjem in žrtvovanjem. Če v zvezi nenehno poskušate reševati drugo osebo, je čas, da premislite tudi o svojih potrebah. Samske Ribe bi lahko pritegnila nežna in zanesljiva oseba, vendar naj bodo dejanja pomembnejša od lepih besed.

Zdravje in energija: Uredite spalne navade, počitek in vsakdanjo rutino. Če se počutite izčrpani, ne zanemarjajte svojih potreb.

Nasvet za november: Ni vam treba vsega nositi sami. Prositi za pomoč ni slabost, temveč način, da ohranite moč za tisto, kar vam je zares pomembno.

Katera znamenja bodo imela največ razlogov za optimizem?

Sreča bo na njihovi strani. FOTO: Sofia Zhuravets, Getty Images

Po simboliki vedskih planetarnih premikov naj bi tri znamenja posebej izstopala na posameznih življenjskih področjih.

Lev : Zaradi poudarjenega vpliva Jupitra, Ketua in Marsa v tem znamenju bi lahko začutil večjo željo po spremembah, samostojnosti in dokazovanju.

: Zaradi poudarjenega vpliva Jupitra, Ketua in Marsa v tem znamenju bi lahko začutil večjo željo po spremembah, samostojnosti in dokazovanju. Tehtnica : Poudarek na prijateljstvih, stikih in dolgoročnih ciljih bi lahko prinesel priložnosti za sodelovanje in napredovanje.

: Poudarek na prijateljstvih, stikih in dolgoročnih ciljih bi lahko prinesel priložnosti za sodelovanje in napredovanje. Dvojčka: Aktiviranje področij sporazumevanja, pobude in osebnih projektov naj bi simbolično spodbudilo nove zamisli in odločnejše korake.

To ne pomeni, da bodo imela druga znamenja slab mesec. V vedski astrologiji je razlaga odvisna od celotne rojstne karte, ne zgolj od enega znamenja, poroča Stil.kurir.rs.