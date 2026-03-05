  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Veliko sreče in nepričakovanih nagrad: ljubljenci usode v marcu

Rojenim v določenem astrološkem znaku se marca obeta veliko dobrega.
FOTO: Sanjagrujic/Gettyimages
FOTO: Sanjagrujic/Gettyimages
M. Fl.
 5. 3. 2026 | 06:00
1:44
A+A-

Letošnji marec prinaša presenečenja in preobrate, še posebej srečni pa bodo vse do konca meseca rojeni v znamenju raka. Kot da bi se njihov življenjski tok nenadoma obrnil v najboljšo smer: sreča in spodbudni dogodki jih bodo obdajali z vseh strani. Njihovo najmočnejše orožje tega meseca sta že in bosta še naprej iskrenost ter plemenitost, preprosti nasmehi ali iskrene pohvale jim bodo odpirali vrata do velikih priložnosti. Marec bo zanje tudi priložnost dokazati, kako pomembni so za družbo. Njihova finančna situacija bo stabilna, brez težav bodo reševali pravna vprašanja, prihodki bodo rasli brez težav.

FOTO: Sasha_suzi/Gettyimages
FOTO: Sasha_suzi/Gettyimages

Pogumno razširite svoje možnosti

Raki sicer vedo, kako napredovati, a včasih jih lahko upočasnita strah in dvom. Marec je mesec za akcijo in širjenje obzorij. Začetek pomladi je popoln čas, da samozavestno zakorakajo v nove priložnosti. V družinskem življenju lahko pričakujejo stabilnost in pozitivno energijo. Njihov optimizem na delu in skrb za bližnje bosta opažena in cenjena, kar bo dodatno okrepilo družinske in poslovne vezi. Pomembno bo deliti čustva, previdnost se jim priporoča le pri razkrivanju načrtov. Če jih bodo obelodanili prezgodaj, bodo lahko razočarani. Marec 2026 je za rake idealen čas za uživanje v sreči, doseganje poklicnih uspehov, uživanje v družinski harmoniji in za izkoriščanje priložnosti za rast ter uspeh, obljublja žena.rs.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi: ti trije astrološki znaki so v postelji pravi čarovniki

Rojene v nekaterih astroloških znakih krasi posebna erotična energija.
4. 3. 2026 | 06:00
Novice  |  Svet
RASTLINE IN SREČA

Baba Vanga trdila, da bi moral vsak doma imeti tole

Bila je znana po svoji povezanosti z naravo in veliki ljubezni do rastlin.
28. 2. 2026 | 17:31
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Trije astrološki znaki, ki se jim marca obeta ogromen priliv denarja

Tretji mesec v letu jim napoveduje nagrade, izplačila in nepričakovane prihodke.
24. 2. 2026 | 10:14

Več iz teme

horoskopraknapoveduspeh
ZADNJE NOVICE
07:29
Novice  |  Slovenija
SMARAGDNA POROKA Z ZAMUDO

Greta in Milan sta poročena že srečnih 55 let (FOTO)

Kot zlato obletnico sta tudi tokratno praznovanje preložila.
5. 3. 2026 | 07:29
07:21
Novice  |  Slovenija
V SVETU GLASBE, KJER JAZ POSTANE MI

Matjaž pri glasbenih predmetih skrbi za osredotočenost dijakov (FOTO)

Osredotočenost je namreč pri muziciranju nujna.
Špela Kuralt5. 3. 2026 | 07:21
07:10
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI KROF 2026

Sladki krof kot simbol dobrote: štirje Lions klubi združili moči in podprli družine v stiski

S prodajo skupaj zbrali 12.553 evrov.
5. 3. 2026 | 07:10
07:10
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Jan Plestenjak povedal, kaj je jedel kot otrok, usuli so se komentarji: »Res si bil ubošček« (VIDEO)

Jani Plestenjak o svojih skromnih šolskih malicah: »Tekoči puding in kruh. Ne vem, kako gre to skupaj«
5. 3. 2026 | 07:10
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
ČLAN HUDODELSKE ZDRUŽBE

Zaradi 258 kilogramov kokaina Brazilcu devet let zapora

Kot član hudodelske združbe je obsojen za vpletenost v posel s kokainom.
Iva Ropac, Moni Černe5. 3. 2026 | 07:00
06:39
Novice  |  Slovenija
EVAKUIRANCI

Solze sreče in olajšanja! Zgodaj zjutraj pristali še dve letali z evakuiranimi Slovenci (FOTO)

Še eno letalo iz Omana z evakuiranimi Slovenci na krovu ima trenutno na brniškem letališču predviden pristanek ob 12. uri.
5. 3. 2026 | 06:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki