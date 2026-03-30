Venera v biku: čas za stabilnost, užitek in ljubezen brez drame

Venera v biku usmerja našo pozornost na odnose, denar in vsakdanje užitke. Venera v bika vstopi 30. marca in v njem ostane do 24. aprila, ko preide v dvojčka. Ko je Venera v biku, se tudi mi obračamo k temu, kar je oprijemljivo, varno in lepo. To je čas, ko bolj cenimo zvestobo, dotik, domačnost, dobro hrano, lep ambient in občutek, da nam ni treba nikamor hiteti. Venera je v biku doma, zato ta prehod poudari potrebo po stabilnosti, čutnosti in dolgoročnih vrednotah.

Za kaj je ta čas primeren? Za utrjevanje odnosov, pogovore, ki vodijo v več zaupanja, urejanje financ, počasne in premišljene nakupe ter vse, kar gradi občutek varnosti. To je tudi odličen trenutek za lepoto, ustvarjanje, kuhanje, nego telesa in vse male rituale, ob katerih se res dobro počutimo. Ne vleče nas v dramo, vleče nas v kakovost. A paziti moramo na drugo plat te energije. Ker nam je udobje všeč, lahko postanemo preveč navezani na svoje navade, trmasti ali posesivni. Hitro si rečemo: tako nam ustreza in ničesar ne bomo premaknili. Prav tu je past Venere v biku – da zaradi želje po miru obstanemo na mestu, tudi tam, kjer bi morali nekaj odkrito povedati ali spremeniti. Njeno sporočilo je preprosto: ni treba hiteti, da bi prišli do nečesa lepega. Včasih največ naredimo, ko upočasnimo, se ozremo okoli sebe in vprašamo, kaj nam zares daje mir, užitek in občutek vrednosti.