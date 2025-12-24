Venera v kozorogu: manj bo sladkih besed in več dejanj

Ko Venera prestopi v znamenje kozoroga, v odnosih in vrednotah pride do spremembe. Čas romantike se izteka, mi pa začnemo čutiti potrebo po resnosti, zanesljivosti in konkretnosti. Kozorog Venere ne razvaja z velikimi besedami – raje ljubezen pokaže z dejanji. In prav to bomo v tem obdobju tudi sami iskali. V tem času lahko postanemo bolj zadržani, previdni in izbirčni. Čustva ne izginejo, le ne razkazujemo jih na glas. Več bomo razmišljali, kaj nam odnos sploh pomeni in kam pelje. Privlačijo nas ljudje, ki delujejo stabilno, odgovorno in zrelo. Bežno spogledovanje nas lahko hitro začne dolgočasiti. To je čas za utrjevanje odnosov, postavljanje meja in dolgoročne odločitve. Vpliv je odličen za pogovore o skupnih ciljih, odgovornostih, financah in prihodnosti. Dobro se obnese tudi pri delu na samozavesti in osebni vrednosti – manj namreč iščemo potrditev, bolj gradimo notranjo trdnost.

Vpliv najbolje izkoristimo, če jasno povemo, kaj potrebujemo in česa ne sprejemamo več, vlagamo v odnose, ki imajo potencial rasti, pokažemo ljubezen z dejanji, ne z obljubami, uredimo finančne zadeve in vrednote, izberemo kakovost namesto količine – v odnosih in željah. V odnosih bomo resni, zvesti in težili k stabilnosti. Ne bomo se hitro odprli, a ko se bomo, bomo mislili resno. Odnos bomo jemali kot odgovornost, ne kot zabavo. Lahko delujemo hladneje, a v resnici iščemo varnost in zaupanje. Potrebovali bomo predvidljivost, spoštovanje in zanesljivost. Manj drame, več miru. Besede brez podpore dejanj nas bodo hitro odvrnile. Pomembno nam bo, da se ob nekom počutimo varno. Pazimo na pretirano zaprtost, čustveno distanco in strogo presojo – do sebe in drugih. Pazimo, da ne zamenjamo zrelosti z rigidnostjo. V tem obdobju lahko zgradimo trdne odnose, stabilne dogovore in večjo lastno vrednost. To pa ni najboljši čas za lahkotne romance, impulzivne ljubezenske skoke in dramatična čustvena nihanja. Venera v kozorogu nas uči ene stvari: kar ima vrednost, zahteva čas. In mi smo zdaj pripravljeni počakati.