Venera v raku prinaša več topline, ranljivosti in hrepenenja po bližini

Ko Venera vstopi v raka, se v nas nekaj zmehča. Hrepeneli bomo po nežnosti, bližini, zvestobi in občutku, da nas nekdo vidi. Ljubezen bo globlja. Takšna, ki se pokaže v objemu, skuhanem kosilu, sporočilu v pravem trenutku ali v vprašanju: »Si v redu?«

Do 14. junija, dokler bo vladarica ljubezni v raku, bomo bolj občutljivi. Hitreje nas bo kaj prizadelo, močneje bomo čutili razpoloženje drugih in teže bomo prenašali hladnost. V odnosih bomo iskali varnost, domačnost in čustveno iskrenost. Če je kje premalo topline, bomo to zdaj še bolj začutili. V ljubezni je to lep čas za poglabljanje odnosov, spravo, nežne pogovore in skupne načrte, povezane z domom ali družino. Samski se lahko bolj kot za vznemirljivo avanturo ogrejejo za nekoga, ob katerem začutijo mir. Nekoga, ob katerem ni treba igrati, ampak samo biti.

Primeren čas je za urejanje doma, družinska srečanja, skrb zase, kuhanje, ustvarjanje prijetnega zavetja in pogovore o čustvih. Lotimo se lahko vsega, kar nas vrača k sebi in ljudem, ki jih imamo radi. Ni pa to najboljši čas za odločitve, čustveno izsiljevanje, vračanje v stare zamere ali testiranje ljubezni. Venera v raku zna biti nežna, a tudi ranljiva. Zato pazimo, da ne bomo iz strahu pred zavrnitvijo zaprli srca.