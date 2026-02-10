Venera v ribah: odprimo srce, namesto da gojimo iluzijo

Ko Venera vstopi v ribi, ljubezen ne deluje več kot pogodba, dogovor, ampak občutek. Naenkrat si želimo bližine, nežnosti, pogledov, ki povedo več kot besede. Venera v ribah prinese romantiko, sočutje, ustvarjalni navdih in tisti 'aha', ko začutimo človeka, še preden ga spoznamo. V tem času postanemo bolj občutljivi za energijo drugih. Hitreje se ganemo, laže odpustimo, laže verjamemo v dobro. To je čudovito za odnose, spravo, povezovanje in umetnost. Če smo samski, nas lahko doletijo usodna srečanja ali simpatije, ki se zdijo skoraj filmske. Če smo v zvezi, lahko spet najdemo nežnost, dotik, mir, ki zdravi.

A ribe imajo tudi drugo plat: idealizacijo. Venera tu rada vidi, kar si želimo, ne nujno, kar je. Zato lahko spregledamo rdeče zastavice, se preveč žrtvujemo ali rešujemo nekoga, ki se noče rešiti. Meje se raztopijo – in če nismo pazljivi, damo več, kot imamo. Venero v ribah uporabimo, da odpremo srce, ne da gojimo iluzijo. Namesto velikih obljub izberemo male, resnične geste: iskren pogovor, opravičilo, nežno skrb. Ustvarjamo. Povežemo se z vodo: sprehod ob reki, kopel, morje, da se čustva očistijo. In najpomembneje: postavimo mehko mejo.