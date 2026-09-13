Ko Venera vstopi v škorpijona, v odnosih ne želimo ničesar več napol. Čustva postanejo intenzivnejša, privlačnost močnejša, mi bolj občutljivi za vse, kar se dogaja pod površjem. Hitreje začutimo, kadar nekdo nekaj skriva, težko se zadovoljimo s praznimi besedami. Potrebujemo iskrenost, zaupanje in občutek, da smo z drugo osebo povezani tudi na globlji ravni.

V tem času nas lahko močneje vleče k skrivnostnim, karizmatičnim in samozavestnim ljudem. V odnosih iščemo predanost, zvestobo in čustveno bližino. Teže prenašamo površinskost, nejasne namene ali občutek, da nekdo ni povsem iskren z nami.

Dober čas je za poglobitev odnosov, iskrene pogovore, soočanje s potlačenimi čustvi in razmislek o tem, komu zares zaupamo. Več pozornosti lahko namenimo tudi skupnim financam, intimnosti in stvarem, ki jih običajno skrivamo pred drugimi.

Paziti pa moramo na ljubosumje, posesivnost in željo po nadzoru. Če nas preplavi strah pred izgubo, lahko hitro pretiravamo. Venera v škorpijonu od nas zahteva iskrenost. Najprej do sebe, nato še do drugih.