Venera v škorpijonu: spominja nas, da ljubezen ni samo lep občutek

Ko se Venera znajde v znamenju škorpijona, nas čaka obdobje globljih čustev in soočanja s tistim, česar pogosto ne želimo videti. To ni energija površinskih odnosov in lahkotnih odgovorov. V ospredje prihajajo vprašanja, ki se dotikajo naših najglobljih potreb. Venera v škorpijonu nas uči, da prava bližina ne temelji samo na privlačnosti. Potrebujemo tudi zaupanje, iskrenost in pripravljenost, da pokažemo dele sebe, ki jih običajno skrivamo. Kjer smo najbolj ranljivi, se pogosto skriva tudi največja možnost za povezovanje.

V tem obdobju se lahko bolj zavedamo svojih strahov. Strahu pred izgubo, zavrnitvijo ali tem, da bomo morali nekomu pokazati svojo pravo podobo. Škorpijon nas po astrološki simboliki uči, da nadzor ne prinaša vedno varnosti. Včasih moramo nekaj spustiti, da lahko nastane prostor za nekaj novega.

Venera v tem znamenju odpira tudi vprašanje navezanosti. Ali ljubimo iz svobode ali iz strahu? Si želimo nekoga ob sebi ali potrebujemo nekoga, da zapolni praznino? To je čas, ko lahko pogledamo globlje v odnose in razumemo svoje vzorce. Ne da bi iskali popolnost, ampak da bi bili bolj iskreni do sebe in do ljudi, ki jih imamo radi. Venera v škorpijonu nas spominja, da ljubezen ni samo lep občutek. Je tudi pogum, da se srečamo sami s sabo.