Venera v strelcu: po škorpijonski nevihti prihaja obdobje lahkotnosti, spontanosti in romantičnih pobegov

Jutri se Venera - boginja ljubezni, lepote, denarja in užitkov - preseli iz čustvenih globin škorpijona v svetlo, ognjeno znamenje strelca. Po obdobju intenzivnosti, ljubosumja in globokih čustvenih zapletov se energija nenadoma odpre. Dihamo laže, srce se osvobodi, ljubezen postane bolj igriva, odprta, pripravljeni smo tvegati. Venera v strelcu v nas prebudi željo po doživetjih. V ljubezni ne iščemo več varnosti, temveč iskro – občutek, da rastemo, da nas zveza navdihuje, vodi naprej. Zdaj nas privlačijo ljudje, ki širijo naš svet, tisti, ki nas znajo nasmejati, učiti in popeljati iz cone udobja. Ljubezen v tem času diha svobodo. Če nas nekdo preveč omejuje, se začnemo dušiti. Če nas spodbuja k sanjam, letimo visoko.

Venera v strelcu nas uči, da ljubezen ni lastnina, temveč potovanje dveh duš. Želimo iskrenost, pristnost, a tudi svoj prostor. V odnosih bomo bolj optimistični, pripravljeni odpustiti in gledati naprej. Mnogi med nami bomo hrepeneli po spontanosti – romantičnih pobegih, potovanjih, novih poznanstvih, tudi po duhovni bližini. Ker Venera vlada tudi denarju in vrednotam, se v tem obdobju spreminja tudi naš odnos do materialnega. Namesto varčevanja nas vleče k širjenju – vlagamo v znanje, izkušnje, potovanja, izobraževanja. Denar želimo uporabiti za rast, ne zgolj za varnost. A previdno – strelec zna biti radodaren, včasih preveč. Zmernost in zavest o resničnih prioritetah nam bosta prišli prav.

Na področju lepote in estetike bomo drznejši. Privlačijo nas lahko živahne barve, naravni videz in občutek sproščenosti. Želimo se izraziti, pokazati svoj notranji sijaj, brez popolnosti – pristno, veselo, samozavestno. Venera v strelcu poudarja lepoto, ki izvira iz radosti življenja, notranjega žara. To obdobje je kot sonce po dolgi nevihti – lažje, bolj veselo, polno upanja. Odnosi, ki so bili preveč obremenjeni, se bodo razrahljali, trdni se bodo poglobili.