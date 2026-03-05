Venera vstopi v ovna, prihaja drznejša energija v ljubezni

V petek se na nebu zgodi zanimiv astrološki premik, Venera, planet ljubezni, odnosov in užitka, vstopi v ognjevito znamenje ovna. To pomeni, da bomo tudi mi začutili drugačno energijo. Bolj neposredno, bolj pogumno in precej manj zadržano.

Ko Venera potuje po ovnu, nas spodbuja, da v odnosih naredimo korak naprej. Manj bomo oklevali in več povedali naravnost. Laže bomo izrazili, kaj čutimo in kaj si želimo. V odnosih lahko zato pričakujemo več strasti, a tudi več iskrenosti. Če je bilo kaj dolgo potisnjeno na stran, bomo zdaj teže molčali. Ta energija nas spodbuja k akciji. Čas je, da naredimo prvi korak – v ljubezni, pri spoznavanju novih ljudi ali pri oživljanju iskre v obstoječih odnosih. Venera v ovnu nam daje pogum, da sledimo srcu in si dovolimo več spontanosti.

A ob tem nas uči tudi ravnotežja. Strast je lahko močna, zato bo pomembno, da ne reagiramo prehitro. Če bomo to energijo izkoristili modro, lahko prinese svež zagon v odnose, več poguma in občutek, da smo spet bolj živi..