Venerin povratek: ko se Venera vrne na isto mesto, kjer je bila ob našem rojstvu

Venerin povratek doživimo približno enkrat na leto, a ne vedno na isti datum. Zgodi se, ko Venera na svoji navidezni poti po zodiaku doseže natančno stopinjo, na kateri stoji v naši rojstni karti. Zaradi njenega neenakomernega gibanja se lahko razmik med posameznimi povratki precej spreminja. Včasih lahko isto stopinjo zaradi retrogradnega gibanja prečka celo trikrat.

V astrologiji tak trenutek razumemo kot začetek novega osebnega Venerinega cikla, ki naj bi zaznamoval naše ljubezensko in družabno življenje do naslednjega povratka. Venera v rojstni karti simbolizira način, kako ljubimo, kaj nas privlači, kako izražamo naklonjenost in kaj potrebujemo, da se počutimo ljubljene. Govori tudi o naših vrednotah, užitkih, lepoti in denarju. Ob njenem povratku lahko zato razmislimo, ali so naši odnosi v skladu z našimi resničnimi potrebami. Se ob partnerju počutimo cenjene? Dajemo več kot prejemamo? Znamo sprejeti ljubezen ali jo nenehno dokazujemo z žrtvovanjem?

Venerin povratek nas simbolično vabi, da se vprašamo, kaj nam resnično prinaša veselje. FOTO: Mystockimages/Getty Images

Če smo samski, lahko to obdobje izkoristimo za razmislek o tem, kakšnega partnerja si želimo in zakaj nas privlačijo določeni ljudje. Če smo v zvezi, se lahko posvetimo bližini, nežnosti in ravnovesju med lastnimi željami ter potrebami drugega. Za trenutek povratka lahko izdelamo posebno astrološko karto. V njej je pomembno, v kateri hiši stoji Venera in kakšne povezave tvori z drugimi planeti. Če poudarja peto hišo, astrologi več pozornosti namenjajo romantiki, zaljubljenosti in ustvarjalnosti. Sedma hiša usmerja pogled v partnerstvo, druga v denar in samospoštovanje, enajsta pa v prijateljstva in družabne stike. Zato Venerin povratek za vse ne pomeni istega. Njegovo simboliko razlagamo v povezavi z našo celotno rojstno karto. Venero lahko pogosto občudujemo kot svetlo jutranjico ali večernico. Toda trenutka njenega povratka v našo rojstno karto s prostim očesom ne moremo prepoznati. Gre za izračunan astrološki položaj, ne za poseben nebesni pojav. Natančen datum ugotovimo iz rojstnih podatkov in planetarnih položajev. Naša Venera se namreč ne vrača na isto stopinjo istočasno kot Venera drugih ljudi.

Venerin povratek nas simbolično vabi, da se vprašamo, kaj nam resnično prinaša veselje. Negujmo odnose, v katerih smo lahko pristni. Dovolimo si več nežnosti, ustvarjalnosti in lepih trenutkov, hkrati se naučimo postaviti zdrave meje. Ne pozabimo niti na odnos do sebe. Venera nas v astrološki simboliki spominja, da ljubezni ni treba zaslužiti z nenehnim prilagajanjem drugim. Venerin povratek nam ne zagotavlja nove zveze ali finančnega uspeha. Lahko pa ga razumemo kot priložnost za nov začetek – predvsem pri tem, kako cenimo sebe in kako ljubimo druge.