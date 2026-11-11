Venerin povratek: ko se Venera vrne na isto mesto, kjer je bila ob našem rojstvu

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Venerin povratek doživimo približno enkrat na leto, a ne vedno na isti datum. Zgodi se, ko Venera na svoji navidezni poti po zodiaku doseže natančno stopinjo, na kateri stoji v naši rojstni karti. Zaradi njenega neenakomernega gibanja se lahko razmik med posameznimi povratki precej spreminja. Včasih lahko isto stopinjo zaradi retrogradnega gibanja prečka celo trikrat.
V astrologiji tak trenutek razumemo kot začetek novega osebnega Venerinega cikla, ki naj bi zaznamoval naše ljubezensko in družabno življenje do naslednjega povratka. Venera v rojstni karti simbolizira način, kako ljubimo, kaj nas privlači, kako izražamo naklonjenost in kaj potrebujemo, da se počutimo ljubljene. Govori tudi o naših vrednotah, užitkih, lepoti in denarju. Ob njenem povratku lahko zato razmislimo, ali so naši odnosi v skladu z našimi resničnimi potrebami. Se ob partnerju počutimo cenjene? Dajemo več kot prejemamo? Znamo sprejeti ljubezen ali jo nenehno dokazujemo z žrtvovanjem?
Venerin povratek nas simbolično vabi, da se vprašamo, kaj nam resnično prinaša veselje. Negujmo odnose, v katerih smo lahko pristni. Dovolimo si več nežnosti, ustvarjalnosti in lepih trenutkov, hkrati se naučimo postaviti zdrave meje. Ne pozabimo niti na odnos do sebe. Venera nas v astrološki simboliki spominja, da ljubezni ni treba zaslužiti z nenehnim prilagajanjem drugim. Venerin povratek nam ne zagotavlja nove zveze ali finančnega uspeha. Lahko pa ga razumemo kot priložnost za nov začetek – predvsem pri tem, kako cenimo sebe in kako ljubimo druge.