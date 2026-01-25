  • Delo d.o.o.
NEZEMELJSKA BITJA

Vesoljci kot varuhi Zemlje: nismo žrtve, ampak bitja na pragu preboja

Stiki naj bi se dogajali z namenom opazovanja, učenja, usmerjanja ljudi.
Največja bitka se dogaja v naši zavesti, ki odloča, ali bomo kolektivno izbrali strah ali rast. FOTO: Guteksk7/Getty Images
Največja bitka se dogaja v naši zavesti, ki odloča, ali bomo kolektivno izbrali strah ali rast. FOTO: Guteksk7/Getty Images
M. B. Z.
 25. 1. 2026 | 09:47
Dolores Cannon je bila ameriška hipnoterapevtka, ki je v regresijah odkrivala spomine na pretekla življenja, vmesna stanja med življenji in stike z drugimi ravnmi realnosti. Razvila je metodo QHHT (hipnotična tehnika kvantnega zdravljenja). Govorila je o nezemeljskih bitjih. Ni vztrajala pri zgodbi 'ugrabitve in groze'. Po njenih seansah naj bi se stiki dogajali z namenom opazovanja, učenja, 'nežnega usmerjanja' ljudi, ne škode. Pri tem ljudje nismo žrtve, ampak bitja na pragu preboja – zato naj bi bilo zanimanje za nas tolikšno.

Najbolj dramatičen del njenega sporočila zadeva atomsko bombo. Detonacije so 1945. delovale kot alarm, ki je pritegnil pozornost 'varuhov' oz. opazovalcev Zemlje. Trdila je, da naj bi obstajalo pravilo vesoljnega nevmešavanja, zato naj bi bile neposredne intervencije višje razvitih bitij omejene – a hkrati se je pojavil 'klic za prostovoljce': zavesti z drugih ravni naj bi se utelesile na Zemlji, da bi pomagale človeštvu pri razvoju in preprečile samouničenje. In kaj vesoljci hočejo od nas? Po Cannonovi nič temnega. Govorila je o varovanju Zemlje, njihovi radovednosti, zaščiti planeta kot živega bitja in o tem, da se največja bitka dogaja v naši zavesti, ki odloča, ali bomo kolektivno izbrali strah ali rast.

Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
