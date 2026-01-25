Vesoljci kot varuhi Zemlje: nismo žrtve, ampak bitja na pragu preboja

Dolores Cannon je bila ameriška hipnoterapevtka, ki je v regresijah odkrivala spomine na pretekla življenja, vmesna stanja med življenji in stike z drugimi ravnmi realnosti. Razvila je metodo QHHT (hipnotična tehnika kvantnega zdravljenja). Govorila je o nezemeljskih bitjih. Ni vztrajala pri zgodbi 'ugrabitve in groze'. Po njenih seansah naj bi se stiki dogajali z namenom opazovanja, učenja, 'nežnega usmerjanja' ljudi, ne škode. Pri tem ljudje nismo žrtve, ampak bitja na pragu preboja – zato naj bi bilo zanimanje za nas tolikšno.

Najbolj dramatičen del njenega sporočila zadeva atomsko bombo. Detonacije so 1945. delovale kot alarm, ki je pritegnil pozornost 'varuhov' oz. opazovalcev Zemlje. Trdila je, da naj bi obstajalo pravilo vesoljnega nevmešavanja, zato naj bi bile neposredne intervencije višje razvitih bitij omejene – a hkrati se je pojavil 'klic za prostovoljce': zavesti z drugih ravni naj bi se utelesile na Zemlji, da bi pomagale človeštvu pri razvoju in preprečile samouničenje. In kaj vesoljci hočejo od nas? Po Cannonovi nič temnega. Govorila je o varovanju Zemlje, njihovi radovednosti, zaščiti planeta kot živega bitja in o tem, da se največja bitka dogaja v naši zavesti, ki odloča, ali bomo kolektivno izbrali strah ali rast.