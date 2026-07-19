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VESOLJE OBRAČA KARTE

Vesolje jim pripravlja velik preobrat, ta štiri znamenja bodo do konca julija v šoku

Astrologi opozarjajo, da konec meseca za nekatera znamenja ne bo povsem običajen.
FOTO: Mirjana Pusicic Getty Images

FOTO: Mirjana Pusicic Getty Images

FOTO: Guliver/Thinkstock

FOTO: Guliver/Thinkstock

FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

FOTO: Nd3000 Getty Images

FOTO: Nd3000 Getty Images

FOTO: Mariaphoto3 Getty Images

FOTO: Mariaphoto3 Getty Images

FOTO: Bitsandsplits Getty Images

FOTO: Bitsandsplits Getty Images

FOTO: Mirjana Pusicic Getty Images
FOTO: Guliver/Thinkstock
FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images
FOTO: Nd3000 Getty Images
FOTO: Mariaphoto3 Getty Images
FOTO: Bitsandsplits Getty Images
A. G.
 19. 7. 2026 | 06:00
6:05
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Julij se počasi preveša v svojo drugo polovico, a po astroloških interpretacijah se zgodba za nekatera znamenja šele začenja. Planetarni vplivi naj bi prinašali obdobje presenečenj, nenadnih odločitev in dogodkov, ki jih ni mogoče povsem načrtovati. To naj bi bil čas, ko se lahko nekaj, kar je bilo dolgo skrito, končno pokaže – bodisi v odnosih, karieri ali na področju denarja. Astrologi opozarjajo, da konec meseca za nekatera znamenja ne bo povsem običajen. Namesto rutine naj bi sledili nepričakovani obrati: telefonski klic osebe iz preteklosti, ponudba, ki pride ob pravem trenutku, nenaden finančni priliv ali srečanje, ki spremeni pogled na ljubezen.

Po astroloških razlagah, ki spremljajo lunine cikle in gibanje planetov, je obdobje okoli konca julija povezano z zaključevanjem starih zgodb in odpiranjem prostora za nekaj novega. Lunine faze naj bi simbolično spodbujale ljudi, da opustijo tisto, kar jih omejuje, ter naredijo prostor za nove priložnosti. Prav zato naj bi bila nekatera znamenja še posebej občutljiva za spremembe – in pripravljena na presenečenja.

Strokovnjaki s področja astrologije na portalih, kot so Astrolife, Moongiant, Astrosofa in astrološke skupnosti, v julijskih napovedih izpostavljajo predvsem teme čustvenih preobratov, osebne rasti, novih začetkov in finančnih priložnosti. Čeprav zvezde ne morejo zagotavljati dogodkov, astrologija mnogim služi kot simbolni zemljevid za razmišljanje o odločitvah, odnosih in prihodnjih korakih. Tokrat naj bi največ »kozmične sreče« spremljalo štiri znamenja, ki bodo do konca meseca lahko občutila močan premik energije. Nekateri bodo presenečeni zaradi denarja, ki pride iz nepričakovanega vira, drugi bodo morali sprejeti pomembno odločitev v ljubezni, tretji pa bodo dobili priložnost, ki je dolgo niso upali pričakovati.

Toda astrologi opozarjajo še na nekaj: največje priložnosti se pogosto pojavijo takrat, ko jih najmanj pričakujemo. Zato naj bi bila znamenja, ki jih čaka preobrat, pozorna na nenavadna srečanja, nova poznanstva in ponudbe, ki se sprva zdijo preveč dobre, da bi bile resnične. Katera štiri znamenja naj bi do konca julija doživela največji preobrat?

Bik – denar pride iz vira, ki ga skoraj že pozabili

FOTO: Nd3000 Getty Images
FOTO: Nd3000 Getty Images

Biki bodo do konca meseca pod vplivom »pozabljenega obilja«. Nekdo, ki jim je nekoč nekaj obljubil, se lahko ponovno pojavi – z novico, ponudbo ali celo finančnim presenečenjem. Astrologi bi temu obdobju rekli čas vračanja energije: kar je bilo nekoč odloženo, se lahko zdaj ponovno aktivira.

Največje presenečenje?

  • Denar lahko pride iz popolnoma nepričakovane smeri – star projekt, stari kontakt ali ideja, ki je bila nekoč videti neuspešna.
  • V ljubezni Biki lahko doživijo nepričakovan pogovor, ki bo razkril čustva, skrita več mesecev.
  • Srečni trenutek: zadnji teden julija.

Lev – nekdo vas opazuje in pripravlja veliko presenečenje

FOTO: Mariaphoto3 Getty Images
FOTO: Mariaphoto3 Getty Images

Levi bodo v ospredju pozornosti. Njihova samozavest bo privabila ljudi, ki jim lahko odprejo nova vrata. Do konca meseca se lahko zgodi nekaj nenavadnega: oseba, ki je dolgo molčala, bo končno povedala, kaj v resnici čuti. Na finančnem področju se kaže možnost nenavadnega dogovora – nekaj, kar se bo sprva zdelo kot šala, se lahko razvije v resno priložnost.

Levi naj bodo pozorni na:

  • nepričakovane telefonske klice,
  • nova poznanstva,
  • ponudbe, ki pridejo brez velikega načrtovanja.

Škorpijon – ljubezenski preobrat, ki ga ne boste mogli ignorirati

FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images
FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

Škorpijone čaka najbolj dramatična sprememba. Nekdo iz preteklosti lahko ponovno vstopi v njihovo življenje – vendar tokrat z drugačnimi nameni. Astrološke razlage julijskih vplivov pogosto poudarjajo razčiščevanje starih čustev in pomembne notranje premike. Na področju denarja pa se kaže možnost dobička zaradi pogumne odločitve. Škorpijon, ki si upa narediti prvi korak, lahko dobi največ.

Možno je:

  • nepričakovano srečanje,
  • priznanje skrivnosti,
  • ponudba za nov začetek.

Ribi – denarni čudež skozi nenavadno idejo

FOTO: Bitsandsplits Getty Images
FOTO: Bitsandsplits Getty Images

Ribe bodo konec meseca najbolj presenečene. Njihova največja prednost bo intuicija. Ideja, ki se je drugim zdela nenavadna ali celo nora, lahko nenadoma dobi vrednost. V ljubezni pa prihaja trenutek iskrenosti. Nekdo bo pokazal svojo pravo plat – in Ribe bodo morale odločiti, ali odpreti vrata novemu poglavju.

Možen je:

  • nepričakovan zaslužek,
  • nova poslovna povezava,
  • darilo ali pomoč osebe, od katere tega niso pričakovale.

Znamenje, ki naj bo pozorno: Dvojčka

FOTO: Guliver/Thinkstock
FOTO: Guliver/Thinkstock

Dvojčki naj ne sprejemajo prehitrih odločitev. Konec meseca lahko prinese veliko informacij, sporočil in novih možnosti, vendar vse niso tako dobre, kot se zdijo na prvi pogled. Največ pridobijo tisti Dvojčki, ki bodo poslušali intuicijo in ne samo obljub.

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Astrološki namig za konec julija

Po astroloških koledarjih je julij povezan z energijo novih začetkov in razjasnjevanja odnosov, lunini cikli pa naj bi simbolično poudarjali trenutke, ko ljudje zaključujejo stare zgodbe in odpirajo nove poti. Če ste Bik, Lev, Škorpijon ali Ribi – bodite posebej pozorni na nenavadna naključja. Po tej astrološki razlagi se lahko največje priložnosti skrivajo tam, kjer jih najmanj pričakujete.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. 

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