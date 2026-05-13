  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNA MODROST

Vesoljno kolo nas uči, da življenje ni le linearno napredovanje, temveč potovanje

Predstavljalo je krog kot simbol večnega kroženja, cikličnih procesov in brezčasnega ritma. Cikličnost je bila osnova dojemanja časa in prostora naših prednikov.
Predniki so vedeli, da je življenje neprekinjen ciklus, v katerem se vse, kar se zgodi, nekje ponovno ponovi. FOTO: Curly_photo/Getty Images
Predniki so vedeli, da je življenje neprekinjen ciklus, v katerem se vse, kar se zgodi, nekje ponovno ponovi. FOTO: Curly_photo/Getty Images
M. B. Z.
 13. 5. 2026 | 18:27
3:32
A+A-

Ko razmišljamo o dojemanju sveta naših prednikov, ne moremo mimo ideje, da so mnoge njihove filozofije temeljile na cikličnem razumevanju življenja in vesolja. Ena izmed navdihujočih predstav je bila tista o vesoljnem kolesu - simbolu, ki ni zgolj prikazoval gibanja in sprememb, temveč je bil tudi odraz načela večne povezanosti vsega, kar obstaja. Vesoljno kolo je predstavljalo krog kot simbol večnega kroženja, cikličnih procesov in brezčasnega ritma, ki zajema vse vidike obstoja – od letnih časov in naravnih ciklov do življenjskih ciklov, smrti in ponovnega rojstva. Kolo se je vrtelo in ponavljalo, nikoli se ni ustavilo. Predniki so verjeli, da vse v vesolju, vključno z nami, kroži v neskončnih ciklih, brez začetka in konca.

Ta koncept je vplival na vsakdanje življenje in vsak vidik njihovega dojemanja sveta – od koledarjev, astronomskih opazovanj do duhovnih praks in obredov, ki so označevali pomembne prehode. Niso gledali na življenje kot na linearno zaporedje dogodkov, ampak neprekinjen ciklus, v katerem se vse, kar se zgodi, nekje ponovno ponovi. Zanje kolo ni bilo le geometrični lik, ampak sveti simbol, ki je ponazarjal globoko resnico o tem, kako je medsebojno povezano. Kolo je nosilo sporočilo, da ni nečesa, kar bi bilo ločeno od vsega drugega. S tem so razumeli, da smo vsi del večjega sistema, ki se nenehno spreminja, a vseeno ohranja ravnovesje in harmonijo.

Kolo je imelo poseben pomen v mnogih civilizacijah. FOTO: Ramanan Jagannathan/Getty Images
Kolo je imelo poseben pomen v mnogih civilizacijah. FOTO: Ramanan Jagannathan/Getty Images

V vesoljnem kolesu so videli sliko neskončne prepletenosti

V vesoljnem kolesu so videli sliko neskončne prepletenosti – vse, kar je bilo in kar bo, je bilo umeščeno vanj. Cikličnost je bila osnova njihovega dojemanja časa in prostora. Ena izmed značilnosti vesoljnega kolesa je bila njegova povezanost z naravnimi cikli. Spremljali so gibanje sonca, mesecev in zvezd, saj so verjeli, da so povezani z večjim kozmičnim načrtom. Mnoge stare civilizacije, kot so bile egipčanska, mezopotamska in starogrška, so uporabljale vesoljne cikle za določanje časa za kmetijske dejavnosti, verske obrede in osebne življenjske prehode.

Zanje je bil svet poln simbolov, ki so pripovedovali zgodbe o življenju, smrti in ponovnem rojstvu. Smrt ni bila konec, temveč prehod v nov cikel. Tako so živeli v sozvočju z naravo, vedoč, da se bodo vrnili k njej, da ni konca, le prehod v nov začetek. Vesoljno kolo je predstavljalo tudi duhovne cikle, ki so jih ljudje preživljali. Pomenilo je, da so vsi ljudje, živalski in rastlinski svetovi, vsi elementi v vesolju povezani. Bilo je metafora za to, kako so gledali nase kot del večjega kolektiva, del celotnega vesolja. Ob tem so razumeli, da je vsak posameznik odgovoren za ravnovesje in harmonijo tega vesolja.

Zanje ni bilo ločnice med svetom živih in mrtvih. Smrt je bila le prehod v drug svet, v drug cikel, kjer so duše čakale na ponovni vstop v življenje. Vesoljno kolo nas tako uči, da življenje ni le linearno napredovanje, temveč potovanje, na katerem je vsak trenutek del večjega ritma.

Več iz teme

Vesoljno koloživljenjekolokrogduhovna modrost
ZADNJE NOVICE
19:20
Novice  |  Nedeljske novice
IKONA

Ptič je le priletel domov

V Zimbabve se je vrnil še zadnji kamniti kip orla, simbola države, ki je bil več kot 130 let v sosednji Južnoafriški republiki.
Veso Stojanov13. 5. 2026 | 19:20
19:02
Šport  |  Športni trači
SPREJEM

Velika čast za Domna in Niko Prevc, takole so se jima poklonili na Policiji (VIDEO)

Vrhunski šport zahteva nič več in nič manj kot celega človeka in to z dušo, telesom in srcem, je med drugim dejal notranji minister Branko Zlobko.
13. 5. 2026 | 19:02
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
32. BOLNIŠNIČNE IGRE

Tekmovali v parih

Manjkal ni niti olimpijski ogenj, ki je vse zbrane na URI Soča spomnil na pomen gibanja.
Drago Perko13. 5. 2026 | 19:00
18:42
Bulvar  |  Domači trači
NAGAJIVO DARILO

Slovenska pevka v dar dobila kondom s skrivnostnim sporočilom (FOTO)

Nuša Rojs ponovno očarala goste: od pesmi do skrivnostnega darila.
13. 5. 2026 | 18:42
18:27
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Vesoljno kolo nas uči, da življenje ni le linearno napredovanje, temveč potovanje

Predstavljalo je krog kot simbol večnega kroženja, cikličnih procesov in brezčasnega ritma. Cikličnost je bila osnova dojemanja časa in prostora naših prednikov.
13. 5. 2026 | 18:27
18:27
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO NA SPLETU

Previdno! Zlikovci ponovno zlorabili podobo Slovenskih novic

Da bi vedeli, ali berete prave ali lažne Slovenske novice, vedno preverite naslovno vrstico.
13. 5. 2026 | 18:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko internet odpove, mnogi naredijo to napako

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko internet odpove, mnogi naredijo to napako

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova Telemachova poteza

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki