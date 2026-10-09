Vikend horoskop: koga čaka težak pogovor in koga nepričakovan denar?

Pred nami je konec tedna, ki prinaša mešanico poslovnih preobratov, romantičnih trenutkov in potrebe po regeneraciji. Preverite, kaj zvezde napovedujejo vašemu znamenju.

Poslovni napredek in živahno družabno življenje

Čeprav se delovni teden zaključuje, boste ovni, dvojčki in vodnarji polni energije. Obeta se vam pomembno poslovno sporočilo ali ponudba za sodelovanje pri novem projektu. Vikend bo v znamenju komunikacije, družabnih dogodkov in novih poznanstev, ki lahko prinesejo nepredvidljive romantične preobrate. Pazite le, da pri športu ali zabavi ne pregorite.

Urejanje financ, mir in domači hedonizem

Biki in device boste uspešno uredili poslovne in finančne podrobnosti ter si končno oddahnili. Namesto burnih izhodov boste raje izbrali mirne večere ob dobri hrani, kuhanju ali gledanju serij z ljubljeno osebo. Samski lahko zanimivo osebo spoznate ob vsakodnevnih opravkih ali skozi konjičke. Telo bo zahtevalo odmor in lažjo prehrano.

Nepričakovan denar, sprostitev in potovanja

Tako rakom kot strelcem se obeta manjši finančni priliv; nepričakovan bonus, vračilo starega dolga ali zaslužek s hobi projektom. Rakom bo najbolj ustrezala topla domača atmosfera in obisk bližnjih, strelce pa bo spontanost odvedla na krajši izlet v naravo. Samski boste v tem vikendu izjemno privlačni za okolico.

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Priznanja, strast in močna karizma

Levi in škorpijoni boste v središču pozornosti. Prvi boste poželi pohvale za opravljeno delo, drugi pa boste z močno intuicijo za denar potegnili prave poteze. Sobotni večer bo za obe znamenji izjemno strasten: samski boste privabljali poglede, tisti v zvezi pa boste poglobili odnos s partnerjem. Pazite le na nepremišljene nakupe in si privoščite dovolj spanja.

Kreativnost in ljubezen

Vikend bo za tehtnice in ribe obarvan z umetnostjo, ustvarjalnostjo in romantiko. Tehtnice boste uspešno zgladile morebitne nesporazume in se veselile odobritve dolgotrajnega projekta, ribe se pa boste izkazale pri ustvarjalnih projektih. V ljubezni vas čaka pravljično vzdušje in globoko razumevanje. Za boljše počutje se odpravite na sprehod ob vodo ali si privoščite sprostitveno jogo.

Resni načrti in gradnja prihodnosti

Tudi konec tedna boste kozorogi težko povsem odvrnili misli od dolgoročnih ciljev. V poslu bodite previdni pri podpisovanju dokumentov. V soboto zvečer vas čaka pomemben in resen pogovor s partnerjem o skupni prihodnosti, ki vam bo dal želeno varnost. Samski lahko sorodno dušo srečate na kakšnem izobraževanju ali poslovnem dogodku.