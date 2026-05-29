KAJ PRINAŠAJO ZVEZDE?

Vikend horoskop od 29. do 31. maja: Močna polna luna prinaša resnico, odločitve in nepričakovane preobrate

Nekateri bodo končno dobili dolgo pričakovane odgovore, drugi bodo zaprli staro poglavje. Zvezde v zadnjih dneh maja vsem znamenjem prinašajo intenziven konec tedna.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
S. N.
 29. 5. 2026 | 21:33
Zadnji vikend v maju prinaša močan energetski preobrat pod vplivom polne lune v strelcu, ki bo nastopila v nedeljo, 31. maja. Ta odpira teme resnice, osebne svobode, potovanj in prepričanj ter prinaša pomembne življenjske zaključke in jasnost. V ognjenem strelcu nas spodbuja, da si ogledamo širšo sliko in ugotovimo, ali resnično živimo v skladu s svojimi vrednotami. Hkrati sonce v dvojčkih krepi komunikacijo in družabnost, kar ustvarja napetosti med dejstvi in intuicijo ter razumom in notranjimi občutki. Številni bodo začutili potrebo po pogovorih in razjasnitvi odnosov ter sprejemanju odločitev, ki so jih dolgo odlašali.

Čeprav se vikend začenja z lahkotnejšo energijo, z bližanjem nedelje čustva in spoznanja postajajo intenzivnejša. Polna luna lahko prinese nenadne uvide, željo po spremembi smeri ali potrebo po opuščanju tistega, kar nas omejuje, kar je idealno za postavljanje jasnih ciljev za junij.

Oven

Polna luna odpira vprašanja o prihodnosti, načrtih in osebnih prepričanjih, kar vam bo pomagalo jasneje videti situacijo, ki vas že nekaj časa obremenjuje. Sonce v dvojčkih prinaša pomemben pogovor, ki bo spremenil vašo perspektivo, nedelja pa prinaša občutek osvoboditve in željo po novih izkušnjah.

Bik

Čaka vas čustveno razjasnjevanje in soočanje z vprašanji zaupanja, intime ali finančne varnosti. Polna luna bo osvetlila odnos ali situacijo, ki ste jo poskušali nadzorovati, zato je čas, da izpustite vse, kar vas izčrpava, in si zagotovite večjo stabilnost.

Dvojčka

Sonce v vašem znamenju vam vliva dodatno energijo in privlačnost, polna luna pa bo močno izpostavila partnerske odnose. Vikend prinaša pomembne odločitve v ljubezni, prijateljstvu ali poslu, pri čemer bodo pogovori imeli večjo težo kot običajno, ključ do vsega pa bo iskrenost.

Rak

V ospredju bosta zdravje in ravnovesje med obveznostmi ter počitkom. Če ste bili v zadnjih tednih izčrpani, zdaj prihaja trenutek jasnosti. Prisluhnite svojim potrebam, prenehajte ignorirati utrujenost, saj lahko že majhne spremembe prinesejo veliko olajšanje.

Lev

Pred vami je vikend močnih čustev, strasti in potrebe po pristnosti. Polna luna aktivira področje ljubezni, ustvarjalnosti in užitka, kar vas bo spodbudilo, da sledite tistemu, kar vas osrečuje. Nekatere leve čakajo pomembna ljubezenska spoznanja ali nepričakovana srečanja.

Devica

Dom, družina in zasebni odnosi stopajo v ospredje, polna luna pa lahko prinese razplet družinske situacije ali pogovor, ki ste ga dolgo odlašali. Ker sonce v dvojčkih hkrati poudarja delo in odgovornosti, bo ključno najti ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem.

Tehtnica

Čaka vas vikend pomembnih pogovorov, srečanj in novih informacij. Polna luna bi lahko prinesla novico ali spoznanje, ki bo spremenilo vaš pogled na določeno situacijo. Če že dolgo želite nekaj povedati, je zdaj pravi trenutek, konec vikenda pa vam prinaša več jasnosti in notranjega miru.

Škorpijon

Močno bo poudarjena tema čustvenih in materialnih vrednot. Polna luna lahko osvetli finančno odločitev ali vprašanje lastne samopodobe, zato je čas za razmislek, ali energijo vlagate tja, kjer dobite enako v zameno. Nedelja prinaša priložnost za pomemben zaključek.

Strelec

To je vaš vikend, saj polna luna nastopi prav v vašem znamenju. Čustva bodo močna, neka pomembna osebna tema pa bo dosegla vrhunec. Pričakujete lahko velika spoznanja o odnosih, življenjski smeri ali lastnih željah, čas pa je, da zaprete staro poglavje in pogumno krenete naprej.

Kozorog

Polna luna aktivira vaš notranji svet in prinaša potrebo po umiku, počitku ter čustvenem resetiranju. Začutili boste, da morate nekaj končati ali izpustiti, da bi lahko lažje nadaljevali. Prisluhnite intuiciji, saj so odgovori že v vas.

Vodnar

Družabno življenje in odnosi s prijatelji bodo v središču pozornosti. Polna luna vam bo razkrila, komu resnično pripadate in kateri ljudje vas podpirajo. Vikend je odličen za nova poznanstva, pa tudi za prekinitev odnosov, ki vas več ne navdihujejo.

Ribi

Kariera, ambicije in osebni uspeh bodo stopili pod žaromete polne lune. Morda boste dobili potrditev, da ste na pravi poti, ali pa boste ugotovili, da je čas za spremembo smeri. Sonce v dvojčkih hkrati poudarja družinske teme, zato bo ključno ravnovesje med delom in zasebnostjo.

