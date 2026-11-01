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Mesečni horoskop za november 2026: pri denarju bo pomembna previdnost

Nekatera znamenja bodo potrebovala več časa zase, druga bodo iskala nove poslovne priložnosti. Preverite, kaj vam november prinaša v ljubezni, službi in financah.
FOTO: John M Lund Photography Inc Getty Images

FOTO: John M Lund Photography Inc Getty Images

FOTO: Antonello Proietti Getty Images/istockphoto

FOTO: Antonello Proietti Getty Images/istockphoto

FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto

FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto

FOTO: Deagreez Getty Images

FOTO: Deagreez Getty Images

FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto

FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto

FOTO: Getty Images/istockphoto

FOTO: Getty Images/istockphoto

FOTO: Fizkes Getty Images

FOTO: Fizkes Getty Images

 FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

 FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

FOTO: Westend61 Getty Images/westend61

FOTO: Westend61 Getty Images/westend61

FOTO: Milan Markovic Getty Images

FOTO: Milan Markovic Getty Images

FOTO: Letizia Mccall Getty Images

FOTO: Letizia Mccall Getty Images

 FOTO: Halfpoint Images Getty Images

 FOTO: Halfpoint Images Getty Images

FOTO: Prostock-studio Getty Images

FOTO: Prostock-studio Getty Images

FOTO: John M Lund Photography Inc Getty Images
FOTO: Antonello Proietti Getty Images/istockphoto
FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto
FOTO: Deagreez Getty Images
FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto
FOTO: Getty Images/istockphoto
FOTO: Fizkes Getty Images
 FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto
FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto
FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
FOTO: Milan Markovic Getty Images
FOTO: Letizia Mccall Getty Images
 FOTO: Halfpoint Images Getty Images
FOTO: Prostock-studio Getty Images
A. G.
 1. 11. 2026 | 21:13
9:13
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November prinaša čas za premislek, urejanje obveznosti in sprejemanje odločitev, ki bi lahko vplivale na prihodnje mesece. Medtem ko bodo nekateri hrepeneli po miru, se umikali iz napornih odnosov in iskali več časa zase, bodo drugi razmišljali o novih poslovnih potezah, dodatnem zaslužku ali spremembah v vsakdanjem življenju. Mesečna astrološka napoved za november 2026 razkriva, na katerih področjih bo posameznim znamenjem koristilo več previdnosti in kje se bodo odprle nove možnosti.

Na delovnem mestu bodo pomembni premišljeni koraki, jasni dogovori in natančno preverjanje dokumentov. Pri denarju se ne bo vedno izplačalo tvegati, še posebej ne zaradi obljub o hitrem zaslužku. Nekateri bodo morali bolje načrtovati izdatke, drugi pa bodo lahko razmislili o dodatnem viru prihodkov ali vlaganju v novo znanje. Tudi v ljubezni bo veliko odvisno od potrpežljivosti in pripravljenosti na odkrit pogovor. Namesto prenagljenih sklepov in nepotrebnih prepirov bo bolje razjasniti nesporazume ter postaviti jasne meje. Kaj november prinaša vašemu znamenju na področju ljubezni, kariere, denarja in počutja?

Oven: Pred pomembnimi odločitvami upočasnite tempo

FOTO: Antonello Proietti Getty Images/istockphoto
FOTO: Antonello Proietti Getty Images/istockphoto

Novembra boste morali nekoliko upočasniti tempo, preden se odločite za pomemben korak. Na delovnem mestu boste morda morali zagovarjati svoje predloge, vendar boste več dosegli z dobrimi argumenti kot z dvigovanjem glasu. Pred podpisom dokumentov natančno preverite račune, pogodbe in dogovore.

V ljubezni vam bo morda prijalo nekaj samote. Partnerju jasno povejte, da potrebujete odmor in čas zase, ne pa oddaljevanja od njega. Ni vam treba vsega rešiti takoj. Najprej preverite dejstva, nato ukrepajte.

Bik: Dodatni zaslužek se lahko začne pri vašem konjičku

FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto
FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto

Če ste v zadnjem obdobju prevzeli preveč obveznosti, je november primeren čas za drugačno organizacijo vsakdana. Na delovnem mestu boste morali poiskati kompromis, vlaganje v novo znanje ali spretnost pa bi se vam lahko obrestovalo.

V družini odprite vprašanje delitve gospodinjskih opravil, namesto da čakate, da drugi sami opazijo težavo. Če želite svoj konjiček spremeniti v dodaten vir zaslužka, začnite postopoma in brez velikih začetnih vlaganj. Težav drugih ne rešujte na račun lastnega miru in prostega časa.

Dvojčka: Želja po spremembi bo vse močnejša

FOTO: Deagreez Getty Images
FOTO: Deagreez Getty Images

Novembra se vam bo morda porodila želja po menjavi službe, spremembi vsakodnevnih navad ali celo selitvi. Preden se odločite za večji preobrat, razmislite, kaj vas v resnici moti in kaj želite spremeniti.

Na delovnem mestu izkoristite mirnejše obdobje za urejanje dokumentacije in dokončanje manjših obveznosti. Stroški dostave, kave in sprotnih nakupov bi lahko bolj obremenili vaš proračun, kot pričakujete. Razpoloženje vam bo morda polepšal klic starega prijatelja. Prvi korak k spremembi naredite šele, ko boste vedeli, kaj želite  z njo doseči.

Rak: Svoje želje povejte jasno in brez ovinkarjenja

FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto
FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto

Vsi ne bodo takoj sprejeli vaših zamisli, vendar to še ne pomeni, da morate od njih odstopiti. Na delovnem mestu pripravite konkreten načrt in jasno pojasnite, kaj želite spremeniti.

Nepričakovani gospodinjski stroški bodo zahtevali primerjavo cen in kakovosti. V ljubezni ne sklepajte prehitro na podlagi enega samega prepira. Druga polovica meseca bo primerna za ustvarjalni projekt, ki ga že dolgo odlašate. Namesto da pričakujete, da bodo drugi sami razumeli vaše želje, jim jih odkrito povejte.

Lev: Čas je, da dokončate vse, kar ste odlagali

FOTO: Fizkes Getty Images
FOTO: Fizkes Getty Images

November bo primeren za dokončanje obveznosti, ki jih že dolgo odlašate, od neporavnanih računov do obljub, ki ste jih dali bližnjim. Na delovnem mestu se izogibajte opravljanju in pomembne dogovore shranite v pisni obliki. Dodatno delo bi vam lahko prineslo več denarja, vendar prej preverite, ali imate dovolj časa za nove odgovornosti.

V ljubezni vam bo iskren pogovor pomenil več kot draga darila in velika presenečenja. Dokončajte začeto in ne zapravljajte energije za spore, ki ne vodijo nikamor.

Devica: Zamude bodo preizkušale vašo potrpežljivost

FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto
FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

Zamude in počasnejše urejanje administrativnih zadev bi vam lahko prekrižali načrte. Namesto da se jezite, preverite, kje se je zataknilo in kaj lahko konkretno storite.

Na delovnem mestu bo to primeren čas za pregled dosežkov in iskanje načinov, kako si poenostaviti vsakodnevne naloge. V ljubezni ne predpostavljajte, da molk druge osebe pomeni nezanimanje. Večje nakupe preložite, dokler ne preverite vseh možnosti. Vseh postopkov ne morete pospešiti, lahko pa se odločite, kako se boste odzvali na nastale okoliščine.

Tehtnica: Pred novimi obveznostmi preverite vse pogoje

 FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto
 FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

Novembra boste imeli več sestankov, pogajanj in opravkov z dokumentacijo. Pred obiskom uradov preverite roke in potrebne dokumente, da se izognete nepotrebnemu izgubljanju časa.

Na delovnem mestu bi lahko dobili nove odgovornosti, vendar se najprej dogovorite, kaj to pomeni za plačilo in delovni čas. V ljbezni se pogovorite o načrtih, ki se morda ne ujemajo. Proti koncu meseca bi lahko prišlo na vrsto tudi vprašanje večjega nakupa. Ne sprejmite vsake priložnosti zgolj zato, ker se zdi privlačna. Dobro premislite, koliko vas bo v resnici stala.

Škorpijon: Obljube o hitrem zaslužku zahtevajo previdnost

FOTO: Letizia Mccall Getty Images
FOTO: Letizia Mccall Getty Images

Čas je, da se lotite vprašanja, ki ga že dolgo odlagate. Pogovor z nadrejenim ali dokončanje zahtevnega projekta bi vam lahko odprla vrata do novih priložnosti. Pri denarju bodite previdni in ne nasedajte obljubam o hitrem zaslužku. V ljubezni se izogibajte preverjanju in nadzorovanju partnerja. Če v odnosu obstaja težava, boste z odkritim pogovorom dobili več odgovorov kot s sumničenjem. Pri reševanju težav bodite odločni, vendar zaradi nepotrpežljivosti ne tvegajte nečesa, kar vam veliko pomeni.

Strelec: Pogovori in dogovori bodo zaznamovali mesec

FOTO: Westend61 Getty Images/westend61
FOTO: Westend61 Getty Images/westend61

Telefon bo pogosto zvonil, pogovori in dogovori pa bi lahko pomembno vplivali na nadaljnji potek meseca. Ne obljubljajte tistega, za kar niste prepričani, da lahko izpolnite. Če se vaši prihodki spreminjajo, najprej namenite denar za račune in druge nujne izdatke. V ljubezni prevzemite pobudo in predlagajte skupen izhod ali pogovor o načrtih, ki jih nenehno odlagata.

Pred pomembno odločitvijo preverite informacije in si pustite nekaj manevrskega prostora za nepredvidene okoliščine.

Kozorog: Preveč dela bi se lahko poznalo pri počutju

FOTO: Milan Markovic Getty Images
FOTO: Milan Markovic Getty Images

November bo primeren za urejanje računov, dokumentov in obveznosti, ki so se vam nakopičile. Na delovnem mestu se ne zapletajte v spore drugih, če vas neposredno ne zadevajo. Utrujenost vas bo morda opozorila, da ne morete ves čas delati z enakim tempom. V ljubezni povejte, kaj vas moti, vendar se ne vračajte znova in znova k vsaki stari napaki.

Novo znanje ali tečaj bi vam lahko koristila v prihodnjih mesecih. Dobra organizacija ni pomembna le zato, da opravite več dela, temveč tudi zato, da si ohranite nekaj časa zase.

Vodnar: Nova poznanstva bi vam lahko prinesla zanimive zamisli

FOTO: Prostock-studio Getty Images
FOTO: Prostock-studio Getty Images

Novembra si boste morda zaželeli spremembe, bodisi novega videza bodisi novih poznanstev ali drugačne vsakodnevne rutine. Poslovni dogodek ali novo poznanstvo bi vam lahko prinesla zanimivo zamisel.

Kljub temu se s sodelavci ne prepirajte zgolj zato, da bi dokazali svoj prav. Preden sprejmete novo finančno ponudbo, natančno preberite vse pogoje. V drugi polovici meseca se boste morda posvetili tudi prenovi ali urejanju doma. Spremenite tisto, kar vas omejuje, vendar večjih odločitev ne sprejemajte samo zato, ker se vam je vsakdanja rutina zamerila.

Ribi: Jasni dogovori bodo preprečili nesporazume

 FOTO: Halfpoint Images Getty Images
 FOTO: Halfpoint Images Getty Images

Skupni projekti bodo zahtevali jasno razdelitev nalog in odgovornosti. Če sodelujete z več ljudmi, se takoj dogovorite o rokih in zadolžitvah, da preprečite nesporazume.

V ljubezni ne dovolite, da bi ljubosumje škodovalo odnosu, ki vam veliko pomeni. Želja po novih oblačilih ali tehnoloških napravah bi vas lahko zapeljala v nenačrtovan nakup, zato najprej preverite svoje finančne zmožnosti. Proti koncu meseca vam bo prijala sprememba okolja. Ni vam treba imeti vsega ves čas pod nadzorom. Jasni dogovori in nekaj potrpežljivosti lahko rešijo več težav kot nenehno preverjanje, poroča.

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