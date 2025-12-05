Vizualizacija za regeneracijo ustne votline in nove zobe

Ruski kvantni znanstvenik Grigirij Grabovoj, znan po svojih številskih nizih, s katerimi lahko spreminjamo stvarnost, obljublja tudi nekaj, kar zveni skoraj nemogoče: regeneracijo celotne ustne votline in celo rast novih zob. Metoda temelji na posebni koncentraciji, vizualizaciji ter številčnem nizu 216 548 219 716, s katerim delamo. Po njegovih navodilih istočasno usmerimo pozornost na mezinec leve roke in celotno ustno votlino z zobmi. Ob tem si moramo predstavljati, da vse »obsije« srebrno-bela svetloba – zobe vidimo kot bele, zdrave in pravilno razporejene. Šele nato v koncentracijo vključimo številčni niz 216 548 219 716, ki je prav tako srebrno-bel. Torej naj bi človek hkrati držal fokus na treh točkah: na mezincu leve roke, zdravi ustni votlini z belimi zobmi, številčnem nizu 216 548 219 716 – vse v srebrno-beli svetlobi.

Če imate težave s parodontozo, kariesom ali propadanjem zob, naj bi bila minimalna praksa eno uro dnevno – pol ure zjutraj in pol ure zvečer. Grabovoj izpostavlja čas med 22. in 23. uro, ko naj bi bil po lokalnem času najboljši čas za koncentracijo. Kdaj naj bi se pokazali rezultati? Omenja, da naj bi zobje zrasli v približno 6 mesecih. Hkrati dodaja, da lahko pri nekaterih traja dlje, ker naj bi bila v kolektivni zavesti močno zasidrana ideja, da se zob ne da regenerirati. Kot območja, kjer naj bi šlo hitreje, besedilo izpostavi Moskvo, Odeso in Ukrajino, kjer naj bi že obstajali primeri obnove zob. Gre za tehniko koncentracije in vizualizacije, ki obljublja velike spremembe. A pozor: ne navaja medicinskih dokazov ali kliničnih potrditev, zato jo je smiselno vzeti za alternativno prakso, ne kot zagotovilo. Ko gre za zdravje zob, strokovnjaki opozarjajo, da zobozdravnika ne more nadomesti nič drugega.