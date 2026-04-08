Vojne ne poganja le politika, ampak človekov notranji nemir

Kaj pravi Sadhguru o vojni? Njegovo sporočilo je ostro in hkrati preprosto: vojne ne poganja le politika, ampak predvsem človekov notranji nemir. Po njegovih javno dostopnih zapisih in nastopih je zunanji spopad le večja slika tega, kar se že dogaja v človekovi glavi - če živi v jezi, egu, strahu in slepem oklepanju prepričanj. Sadhguru v svojih besedilih in govorih večkrat poudarja, da sta ljubezen in sovraštvo ves čas navzoča v svetu, vprašanje pa je, katero stran človek hrani. Opozarja, da ljudje hitro zdrsnejo v konflikt, ko začnejo braniti nekaj, kar zanje ni več živa izkušnja, ampak le trdo prepričanje. Prav tu po njegovem nastane nevarna iskra, iz katere lahko zraste tudi vojna. Njegova misel je jasna: svetovni konflikt ni ločen od posameznika. V zbirki svojih misli o miru pravi, da je konflikt v svetu zunanja manifestacija človeškega uma in da svet ne bo miren, dokler ne bodo mirnejši posamezniki. Še več – mir po njegovem ni razkošje ali nekakšen duhovni okras, ampak osnovni pogoj za normalno življenje.

Sadhguru vojne ne razlaga skozi države, ampak človekov notranji nemir, ego in identifikacijo z lastnimi prepričanji.

Ko je govoril o rusko-ukrajinski vojni, Sadhguru ni iskal hitrih krivcev. Njegovo izhodišče je bilo, da je treba pogledati h korenu problema in k vprašanju, zakaj človeštvo vedno znova zdrsne v nasilje. Tudi pri tej vojni je vztrajal pri isti tezi: če človek ne razreši konflikta v sebi, ga bo slej ko prej ustvaril tudi okoli sebe. Zanimivo je, da Sadhguru opozarja tudi na pomen besednega spopada namesto fizičnega nasilja. Zagovarja bolj demokratični 'spopad besed', ker naj bi bil ta vendarle manj uničujoč od prave vojne. Po njegovem je bolje, da ljudje jezo izrečejo, kot da jo prevedejo v udarce, orožje in kri. Zveni provokativno, a njegovo sporočilo je v resnici svarilo: ko odpove dialog, na vrata potrka nasilje. Ob tem ne skriva niti širše slike. V nekaterih drugih zapisih svoje fundacije Isha poudarja še, da sodobna družba pogosto gradi logiko 'mi proti njim', kar samo še poglablja razpoke med ljudmi. Zato Sadhguru rešitev vidi v notranji preobrazbi, ne zgolj v diplomatskih frazah o svetovnem miru. Po njegovih besedah je govorjenje o miru brez spremembe posameznika le prazna predstava. Če povzamemo njegove besede, je sporočilo skoraj boleče jasno: vojna se ne rodi šele takrat, ko zagrmijo topovi, ampak veliko prej – v človeku. In prav zato Sadhguru vztraja, da se mir ne začne v političnih deklaracijah, temveč v glavi, srcu in ravnanju vsakega posameznika. Veliko vprašanje pa ostaja: ali je svet v času vse ostrejših delitev to sploh še pripravljen slišati?