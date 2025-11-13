Volodimir Zelenski in Vladimir Putin v zvezdah, to razkrivata njuni rojstni karti

Mnogi se sprašujejo, kako je lahko Vladimir Putin tehtnica, ki velja za znamenje diplomacije, miru, pravičnosti in sodelovanja. A astrologije ne moremo brati le po sončnem znamenju.

Če je Sonce v tehtnici, bi moral človek izražati mir, pravičnost in harmonijo. A vse je odvisno od drugih vplivov, ki lahko to energijo močno spremenijo. Ljudje s Soncem v 12. hiši, kot ga ima on, pogosto teže izražajo pravo naravo. To je hiša skritosti, izolacije, prikritih motivov. To pomeni delovanje iz ozadja, zadržanost, prikrivanje pravih namenov. Saturn ob Soncu prinaša hladnost, strogost, disciplino in avtoritarnost.

To je energija človeka, ki se zapira vase, ima močno potrebo po nadzoru in se težko odpira drugim. Sonce v kvadratu z Uranom doda nepredvidljivost, napetost in željo po nadzoru skozi kaos. Lahko se izrazi kot impulzivnost in težnja po drastičnih spremembah. Kaže nekoga, ki seje nemir.

Toda naša dejanja, okolje in izbire odločajo, kako bomo uporabili rojstni potencial. V Putinovem primeru so lastnosti tehtnice močno obremenjene z drugimi, bolj trdimi energijami – zato ne izraža harmonije, temveč kontrolo. Merkur v konjunkciji z Neptunom v 12. hiši pomeni zavajanje, manipulacijo in skrivnostnost. Mojstrsko zna prepletati zgodbe, zamegljevati resnico in nadzirati informacije.

Pluton je v konjunkciji z vrhom 10. hiše. Pluton je planet moči, nadzora, obsesije in transformacije. V kombinaciji z vrhom karierne osi nakazuje osebo, ki je rojena za oblast – a tudi za nevarno stopnjo paranoje in avtoritarnega nadzora. Putinova karta torej razkriva močno prepletenost med močjo, nadzorom, strahom in samoto.

Volodimir Zelenski

Zelenski je s svojo energijo sposoben prebuditi narode. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Volodimir Zelenski je bil igralec in komik. Njegova predsedniška kampanja je bila revolucionarna in neklasična. Na začetku ni imel uradnega programa – oblikoval ga je sproti, z idejami, ki so prihajale od sledilcev na družbenih omrežjih.

Sonce v 9. hiši mu prinaša revolucionarno, svobodomiselno energijo. Vodnar ruši stare sisteme, 9. hiša širi obzorja – kar se ujema z njegovim življenjem in načinom, kako je vstopil v politiko. Luna v Levu razkrije igralsko naravo – lev vlada nastopanju, javnosti, karizmi. Luna v levu potrebuje oder, pozornost, reflektorje.

Trigon z Neptunom mu daje umetniško občutljivost in empatijo, Jupiter v prvi hiši veliko karizmo, da je 'večji od življenja', izžareva optimizem, samozavest in pritegne množice. Kar se ujema z dejstvom, da je svetovni simbol upora in poguma.

Plutonov kvadrat z Merkurjem kaže, da mora biti pozoren na komunikacijo: zna biti intenziven, direktno-kritičen, včasih premočan. Ko to energijo obvlada, postane izjemno močan govorec – sposoben prebuditi narode.​ Sekstil med Merkurjem in Uranom odraža njegovo inovativnost in neortodoksen pristop. Da je njegova kampanja potekala skoraj izključno prek spleta, je šolski primer tega aspekta: Uran namreč vlada družbenim omrežjem in nenavadnim metodam komuniciranja.