Vpliv lune od 16. do 23. marca: Čas umirjanja in novih odločitev

Ponedeljek, 16. 3.

Luna v vodnarju omogoča, da s svojo radovednostjo marsikaj razumemo in izvemo. Vpliv je spodbuden za intelektualno delo, povezovanje in sodelovanje. Do treh nam bo pomagala razumeti načine zdravljenja, ki so celostni, izhajajo iz nas. Zvečer pazimo, da ne bomo preveč trmasti, svojeglavi in uporni, saj se Luna s kvadratom veže na Uran.

Torek, 17. 3.

Ribja Luna nas bo pomirila, upočasnila, bolj se bomo pustili voditi, dovolili življenju, da teče. Ima zanimive konjunkcije, tako bomo imeli potrebo povedati stvari. Znamo zbrati pogum, da povemo stvari, ki smo jih dolgo zadrževali. To je dobro in koristno, pazimo le, da jih povemo v miru in z občutkom. Spet bodo večerne ure nemirne. Noč bo prijetna, sanje posebne, sporočilne.

Sreda, 18. 3.

Smo pred mlajem, kar se bo poznalo na utrujenosti. Marsikdo bo težko imel odprte oči. Luna v ribah nas bo umirjala in uspavala, kvadrat Venere in Jupitra bo spodbujal željo po sladkem življenju. Previdno z nakupi. Sončev sekstil na Uran obljublja, da se nečesa osvobajamo, nekaj spuščamo, življenje se bo umirilo in spremenilo. Vzemimo si čas in pomislimo, kaj si v novem luninem ciklusu želimo ustvariti.

Četrtek, 19. 3.

Mlaj se je zgodil v nočnih urah. Čeprav prinaša energijo novih začetkov, je treba nanje kak dan počakati, ker je Sonce na koncu zadnjega znamenja. Tudi prehod Lune v ovna nas bo budil iz utrujenosti prejšnjih dni. Toda ker bo prešla separativno konjunkcijo Neptuna in Saturna, se bo treba spet ukvarjati z družbenimi norostmi, strahovi in negotovostmi.

Petek, 20. 3.

Pomladno enakonočje je za astrologe znanilec novega leta in klic k iskanju ravnotežja. Karta ingresa ni spodbudna, govori, da bo astrološko leto pred nami polno izzivov, kriz, skozi katere moramo iti, da se stvari postavijo na novo, bolj pravično. Poleg tega se Merkur obrača direktno, kar je znak, da bo življenje spet bolj spodbudno.

Sobota, 21. 3.

Za vikend bo dobrodošla mlada luna v biku, ki nas bo postavljala na trdna tla, dovolila, da upočasnimo ritem, a z rutino kljub vsemu vse naredimo. Popoldne bo več pritiska in močnejše čustveno doživljanje. Večer zna biti prijeten, noč živahna. Družimo se, kaj dobrega pojejmo, se smejmo in veselimo.

Nedelja, 22. 3.

Prijetno jutro, ki bo kljub Luni v biku aktivno in dinamično. Nikar ne ostajajte doma, podajte se na zanimiv podvig. Z Luno v biku potrebujemo naravo, lahko nas nahrani tudi delo na vrtu. Marsov trigon z Jupitrom nas bo navdal z voljo po delu in akciji. Sončeva konjunkcija z Neptunom bo prinesla navdih, vizije in ustvarjalnost.