HOROSKOP

Vpliv marčne krvave polne lune in luninega mrka na vaše znamenje

Nastopila je močna energija marčne krvave polne lune in popolnega luninega mrka.
FOTO: Zoff-photo/Gettyimages

 FOTO: M-gucci/Gettyimages

FOTO: M-gucci/Gettyimages

FOTO: Chayananm/Gettyimages
M. Fl.
 3. 3. 2026 | 06:00
 3. 3. 2026 | 07:38
7:00
Polna luna in lunin mrk. Ta redki kozmični dogodek je prelomnica. Lunin mrk je v astrologiji znan kot katalizator usode, ki prinaša nenadne konce, razkritja in življenjske preobrate. Ko se združi s krvavo polno luno, se čustvena intenzivnost še poveča. Današnja polna luna in popolni lunin mrk nosita transformativno energijo, ki vsako znamenje potiska k rasti. Ne glede na to, ali vpliva na ljubezensko življenje, kariero, finance ali duhovno pot, prinaša karmične zaključke in nepričakovane priložnosti.

Zakaj je marčna krvava polna luna tako močna

Krvava luna nastane med popolnim luninim mrkom, ko se Zemlja postavi neposredno med Sonce in Luno ter  vrže rdečkasto senco. Duhovno in astrološko ta poravnava simbolizira ravnovesje, resnico in razsvetljenje. Med luninim mrkom na površje pridejo skrita čustva. Razkrijejo se skrivnosti, iluzije se razblinijo. V nasprotju z običajnimi polnimi lunami mrki prinašajo dolgoročne posledice in usodne dogodke. Marčna krvava polna luna deluje kot kozmični ponovni zagon. Prisilila vas bo, da opustite vse, kar ni več usklajeno z vašo prihodnostjo, tako pa bo ta pojav vplival na vaš znak.

FOTO: Chayanan/Gettyimages
Oven: Prebujenje v odnosih

Za ovne ta mrk osvetljuje partnerstva. Ljubezenski in poslovni odnosi lahko doživijo napetosti ali prelomne pogovore. Če je odnos zgrajen na neravnovesju, bo resnica zdaj prišla na dan. Ovni se lahko znajdejo pred izbiro med neodvisnostjo in predanostjo. Čustvena iskrenost je nujna. Možna so usodna srečanja, vendar le, če bodo ovni v odzivih pripravljeni malce pozabiti na velik ego.

Bik: Karierni preobrati in odgovornost

Biki lahko doživijo nepričakovane spremembe v karieri ali javni podobi. Pojavi se lahko priložnost za vodstveno vlogo ali se nenadoma zapre zastarela poklicna pot. Ta krvava luna jih spodbuja, da prevzamejo več odgovornosti. Finančne odločitve v tem času bodo imele dolgoročne posledice. Stabilnost ostaja pomembna, vendar rast zahteva pogumne korake.

FOTO: Zoff-photo/Gettyimages
Dvojčka: Prepričanja in velike odločitve

Dvojčki bodo energijo mrka občutili v svojem načinu razmišljanja in sistemu prepričanj. To se lahko nanaša na potovanja, izobraževanje, pravne zadeve ali duhovno prebujenje. Pomembno spoznanje lahko spremeni pogled na prihodnost. Nekaj povezano z učenjem ali razmerjem na daljavo, se bo zaključilo, s tem se bo začelo nekaj bolj usklajenega. Namesto pretiranega analiziranja zaupajte občutkom ter intuiciji.

Rak: Čustvena razbremenitev in finančna resnica

Za rake bo ta popolni lunin mrk čustveno intenziven. Na površje lahko pridejo globoki strahovi glede varnosti, skupnih financ ali zaupanja. Velik vpliv bo na dolgove, naložbe ali finančna partnerstva.  Čustva rake pozivajo, naj opustijo staro čustveno prtljago. To je karmični trenutek čiščenja, ki jih osvobaja bremen, katera nosijo predolgo.

Lev: Predanost ali zaključek

Levi bodo doživeli pomembne prelomnice v partnerstvih. Možne so zaroke, razhodi, poslovne pogodbe ali sprave. Mrk prinaša jasnost. Če je nekdo deloval neodločno ali nezanesljivo, bo resnica postala očitna. Rojeni v znamenju leva morajo presoditi, ali je zvestoba obojestranska ali enostranska. Gre za izbiro odnosov, ki odražajo pravo vrednost.

FOTO: Titoonz/Gettyimages
Devica: Spremembe zdravja in življenjskega sloga

V ospredje prihajata vsakodnevna rutina in zdravstvene navade. Stres postaja hromeč, ravnovesje med delom in zasebnim življenjem postaja ključno. Rojeni v znamenju devic bodo lahko zapustili izčrpavajočo službo ali uvedli bolj zdrav življenjski slog. Mrk poudarja povezavo med duševnim počutjem in telesnim zdravjem. Trajnostne spremembe prinašajo dolgoročno izboljšanje.

Tehtnica: Ljubezen, ustvarjalnost in izražanje sebe

Pri tehtnicah krvava polna luna aktivira romantiko in ustvarjalne strasti. Ljubezenska zgodba se lahko poglobi ali nepričakovano konča. Ustvarjalni projekti dobijo zagon, tehtnice bodo spoznavale, naj se ne pretvarjajo ali ostajajo v senci zato, da bi ustrezale drugim. Gre za ponovno veselje do pristnega izražanja sebe.

Škorpijon: Družina in čustveni temelji

Škorpijoni bodo doživeli globoke premike na področju doma in družine. Možne so selitve, prenove ali družinska razkritja. Zaradi zdravljenja in pogleda vase se lahko odprejo stare čustvene rane iz otroštva. Čas je za obnovo temeljev. Mrk pomaga ustvariti stabilnost od znotraj namesto iskanja nadzora navzven.

 FOTO: M-gucci/Gettyimages
Strelec: Preboji v komunikaciji

Strelcem se obetajo pomembne novice ali sodelovanje v pogovorih, ki spremenijo vse. Z mrtve točke se lahko premaknejo pogodbe, pisni projekti ali odnosi s sorojenci. Mrk zahteva jasnost v komunikaciji. Nujno bo povedati, čeprav morda neprijetno, resnico.

Kozorog: Finančna prelomnica

Kozorogi so ponovno v močnem finančnem zagonu. Spremenijo se lahko viri dohodka, strategije varčevanja ali dolgoročne naložbe. Nepričakovano se pojavljajo nove priložnosti za zaslužek, hkrati bo treba opustiti nepotrebne izdatke. Mrk pri njih pomaga uskladiti finančne odločitve z dolgoročno stabilnostjo.

 FOTO: Eldinhoid/Gettyimages
Vodnar: Preobrazba osebne identitete

Vodnarji bodo mrk občutili zelo osebno. V ospredje stopajo pomembne odločitve glede videza, življenjskega sloga ali dolgoročne smeri. Čustva so lahko intenzivna, a bodo hkrati krepila moč, samozavest, občutek sposobnosti nadzora nad lastnim življenjem. To je priložnost, da opustijo zastarele različice sebe in sprejmejo avtentičnost.

Ribi: Duhovno prebujenje in opuščanje

Pri ribah popolni lunin mrk aktivira podzavest. Sanje postanejo bolj žive, skrita čustva prihajajo na dan. To je močan čas za duhovno rast in čustveni zaključek. Rojeni v tem znaku lahko tiho zaključijo neko poglavje in namesto kaosa izberejo mir. Samota prinaša jasnost.

FOTO: M-gucci/Gettyimages
