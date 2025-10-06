Vpliv vode odvisen od naše namere, za programiranje je najboljša tista brez primesi

Seveda je za zdravljenje in programiranje najboljša voda brez primesi, kot sta sol in klor, saj laže sprejme kar koli vase, enako kot goba, ki, če je že napita, ne more vsrkati ničesar več. Ima pa lahko tudi kopanje v bazenu blagodejne učinke, če ne moremo do morja ali jezera.

Naša čutila so namreč tako multidimenzionalna, da nam tudi plavanje v nečisti vodi prinaša dober občutek. Možgani začnejo ustvarjati oksitocin in smo srečni. Spet je vse odvisno od naše namere in pozornosti – tudi to, kaj nam škodi in koristi. Izognimo se tistemu, za kar nam srce pravi, da ni v harmoniji z naravo in slabi naš sistem. Če se spoznaš in se začneš imeti rad, boš vedel, kaj je najbolje zate.

Za nekatere bo to vodni filter, za druge namera, lahko govorijo s svojo vodo … Vsak ima svojo resnico in rešitev. Tako kot na drevesu iz istega debla raste veliko vej, enako iz univerzalne resnice izhaja več smeri in načinov delovanja. Zato je pomembno, da spoštujemo rešitve in resnico drugih, pošiljamo ljubezen in smo hvaležni pri vsakem dejanju, izzivu, izdelku. Tako bo naša rešitev zagotovo dobra.