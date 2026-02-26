Vračajo se stare simpatije

Retrogradni Merkur je tisti astrološki trenutek, ki ga povezujemo z zmedo v komunikaciji, zamudami in nepričakovanimi obrati, v zadnjih letih pa ga vse pogosteje omenjamo tudi v povezavi z odnosi in intimo.

Na družbenih omrežjih ga opisujejo kot obdobje, ko se vračajo stare simpatije, odpirajo nedokončani pogovori in ko postanemo nekoliko bolj občutljivi za to, kaj si v resnici želimo. Astrološke razlage pravijo, da retrogradni Merkur spodbuja razmislek o preteklosti, več iskrenosti, kar se lahko občuti tudi v partnerstvu, predvsem v pogovorih o bližini, željah, mejah in dinamiki odnosa. Pri nekaterih to pomeni več nežnosti in povezanosti, pri drugih več napetosti, ki pa lahko vodi tudi v bolj odprto komunikacijo. Znanost neposredne povezave med retrogradnim Merkurjem in spolnim življenjem ne potrjuje. Strokovnjaki prej opozarjajo na učinek pričakovanj – če verjamemo, da je to obdobje namenjeno reviziji, bomo bolj pozorni nase in na druge, in prav to lahko prinese spremembo. Ne nujno zaradi planetov, ampak zaradi prostora, ki si ga dovolimo ustvariti za iskrenost, bližino in malo več intime.